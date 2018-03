Ex de Cristiano asegura que el jugador miente sobre esta parte de su cuerpo

Elisa Panicis es una modelo y actriz italiana que sostuvo un pequeña relación con Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, y ese breve "noviazgo" le bastó para darse cuenta que la virilidad del portugués no es tan grande como aparenta.

La especacular modelo cobró fama a mediados del año pasado cuando se le vio muy cariñosa y divertida con el jugador, en una fiesta que Cristiano organizó en su yate.

Lo que no esperaba el delantero es que meses después la modelo lo dejara en ridículo asegurando que su miembro no es tan grande como él lo hace ver en sus fotos. La rubia participa en un reality chileno llamado "Doble Tentación" y fue ahí donde dijo que Cristiano "usa relleno para que su pene se vea más grande cuando posa en ropa interior, incluso cuando está en la playa".Sobre la relación que sostuvieron Panicis fue clara. "Estuvimos juntos y nos la pasamos bien. Pero ojo, no nos escondimos. Todo a pasado en público en su yate o cuando salimos juntos", finalizó. Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas más talentosos y famosos del mundo y ha tenido relaciones amorosas con mujeres como la moledo rusa Irina Shayk y la española Georgina Rodríguez, su actual pareja. ¿Qué pensará ahora Cristiano de Elisa? Te dejamos unas fotos de ella para que vos también opinés: