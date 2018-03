“El último Jedi”: La próxima película de Star Wars

LOS ÁNGELES, EUA. La nueva entrega de "Star Wars", el episodio ocho, llevará por título "The Last Jedi", informó hoy la página web oficial de la saga galáctica."Tenemos los mejores fans de esta o de cualquier otra galaxia. En su honor, queríamos que fueran los primeros en conocer el título del siguiente capítulo de la saga Skywalker, Star Wars: The Last Jedi", sostuvo la publicación."The Last Jedi", dirigida y escrita por Rian Johnson, continuará la trama de "Star Wars: The Force Awakens" y contará en el reparto con los actores Daisy Ridley (Rey), John Boyega (Finn) y óscar Isaac (Poe Dameron), presentes en el séptimo episodio.La octava entrega de la franquicia dará la bienvenida a nuevos actores como el puertorriqueño Benicio del Toro, Laura Dern y Kelly Marie Tran, en papeles que todavía no han sido revelados. La cinta, que contiene la última interpretación de Carrie Fisher, se estrenará el 15 de diciembre.En diciembre debutó "Rogue One", el primer "spin-off" de "Star Wars", una historia sobre el grupo de rebeldes que tratan de robar los planos de la estrella de la muerte.En el reparto de "Rogue One" figuran Felicity Jones, el mexicano Diego Luna, Forest Whitaker o Mads Mikkelsen, entre otros. El filme ha recaudado desde su estreno más de 1 mil millones de dólares en todo el mundo.