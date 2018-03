El sensual baile en lencería de Gal Gadot, la Mujer Maravilla

A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot) on Jun 12, 2017 at 6:12pm PDT

#ThursdayGlamour A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot) on Oct 13, 2016 at 6:00am PDT

#TBT to the time I was super serious at my autographing game #WonderWoman #WWxSDCC A post shared by Gal Gadot (@gal_gadot) on Sep 15, 2016 at 8:00am PDT

Desde que se estrenó la película de la "Mujer Maravilla" la sensual Gal Gadot se ha convertido en la "roba suspiros" del momento, y este video no hace más que confirmar que es una belleza.Gadot es la actriz del momento y por eso sus fans se dieron a la tarea de rescatar este video que ella misma compartió hace tres años.La ex Miss Israel sale en ropa interior, cantando la canción "Lie", de Noy Alooshe y Saar Badishi, y lo hace de una manera tan sensual que no podrás dejar de ver el video una y otra vez:Gadot tiene 32 años y comenzó a su andar en el cine con su aparición en la franquicia de Rápido y Furioso. Era la bella Gisele Yashar.Pero en definitiva el papel que ha catapultado a la israelí es el de la Mujer Maravilla.Acá te dejamos más de ella y sus publicaciones en Instagram: