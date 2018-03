El oscuro secreto que reveló Bruna Marquezine, novia de Neymar

La brasileña Bruna Marquezine es la actual novia de Neymar y esta semana encendió las redes sociales tras revelar a qué edad perdió la virginidad.

La sensual modelo participó en el programa de televisión "Lady Nigth" y confesó que había perdido la virginidad cuando apenas tenía 11 años de edad.

La modelo y actriz sorprendió a todos con esa confesión, puesto que dijó el lugar, edad y con quien compartió su primera vez. "Fue a los 11 años, en un hotel. Yo quise hacerlo con mi amigo Pedro. Mientras mis padres estaban dormidos, fui a dar una vuelta con él", reveló al programa. Bruno también expuso la relación que lleva con Neymar y descartó, entre risas, la posibilidad de que se casarán pronto. También dijo que si llegan a tener un hijo jamás lo llamaría como el futbolista del Barcelona, pues no le gusta para nada el nombre del goleador. "Nunca llamaría Neymar a mi hijo. No podría hacerle eso a una criatura a la que amo", concluyó. Si no te acuerdas de Bruna, acá te dejamos algunas de sus fotos: