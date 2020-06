El origen de Kane: "Undertaker necesitaba un oponente"

Glenn Jacobs, conocido como Kane en WWE, fue recientemente entrevistado por la revista Sports Illustrated. Durante la entrevista, “El Monstruo Rojo” habló sobre los orígenes de su personaje y de lo nervioso que estaba por su gran debut en el PPV, Badd Blood, en 1997.



"Undertaker necesitaba un oponente para un próximo PPV", recordó Kane. "Estaba trabajando en USWA en ese momento y no recuerdo si fue Bruce Prichard o Jim Cornette quienes me llamaron. Me dijeron que había interés en mí pero que tenía que esperar por el momento. Más tarde esa semana me volvieron a llamar y me dijeron que a Vince realmente le gustaba la idea y que no iba a ser solo una vez, sino que íbamos a empezar una storyline", recordó.



"El nombre original del personaje era Inferno, no me gustó mucho, pensé que sonaba caricaturesco. A Bruce Prichard siempre le gustó el nombre de Kane y a mí también me gustó. Jugamos con una analogía entre Caín y Abel, el hermano bueno y el hermano malo. Cambiamos el nombre, diseñamos el atuendo y debuté en Badd Blood”, comentó Kane.

"Estaba realmente emocionado, sentía que con mis otros personajes no iba a tener éxito, pero este estaba construído para mí. Este personaje supuso mi gran oportunidad, con la que todos alguna vez sueñan".



Kane finalmente debutó en Badd Blood durante la lucha Hell in a Cell entre The Undertaker y Shawn Michaels y confesó que estaba increíblemente asustado esa noche. Además, explicó cómo surgió la idea de la pirotecnia en los postes del ring para su entrada.



"Estaba muerto de miedo", dijo Kane. "No solo se trataba de estar con The Undertaker en el ring, sino también con Shawn Michaels. Estaba con dos de los mejores de la industria y era la primera vez que se realizaba un Hell in a Cell. Antes del PPV, Vince, Bruce Prichard, Jim Cornette, Mark y yo estuvimos hablando sobre cómo querían que fuese todo, aunque realmente no dije mucho y simplemente me limité a escuchar”.



"A Mark se le ocurrió la idea de que yo levantase las manos y encendiera los postes del ring. Como The Undertaker, Mark levantaba las manos para traer luz a la arena y se suponía que Kane era lo contrario, por lo que que todo lo que The Undertaker hiciera, Kane debería hacer lo contrario”.



"Estaba genial en ese momento, pero cuando comencé a ver la lucha y vi que sin duda era un clásico, pensé que iba a estropear este increíble combate. Estaba realmente nervioso por eso. Por suerte, llevaba puesta una máscara y no se podía ver mi cara. Mi ritmo cardíaco era bastante alto y estuve punto de hiperventilar. Estaba muy, muy nervioso, creeme".



FUERA DEL CUADRILÁTERO

Glen Jacobs además se ha convertido en una figura pública desde su nombramiento como alcalde del condado de Knox, en Tennessee. El excampeón mundial, de momento, trabaja desde su cargo por pelear contra el COVID-19, crisis que ha afectado a todo el país.



"Hablamos de seguridad pública. Es algo extremadamente preocupante para mí y también debería ser desafiado por la población, pero los líderes estatales deberían haber permitido a las personas vivir sus vidas como mejor les parezca", consideró el ex luchador en su nueva faceta.