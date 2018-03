El mejor gol de Romario: la sexi Danielle Favatto

sdds buzios!?? A photo posted by Danielle Favatto (@dadafavatto) on Feb 10, 2016 at 4:04pm PST

?? A photo posted by Danielle Favatto (@dadafavatto) on Aug 21, 2016 at 10:00am PDT

finally friday!! ???? thanks @pureelegancemodapraia ?? A photo posted by Danielle Favatto (@dadafavatto) on Oct 30, 2015 at 8:49am PDT

mais um p coleção.... obrigada @saharswimwear !!???? A photo posted by Danielle Favatto (@dadafavatto) on Nov 27, 2015 at 11:56am PST

???? A photo posted by Danielle Favatto (@dadafavatto) on Aug 29, 2015 at 3:39pm PDT

???? A photo posted by Danielle Favatto (@dadafavatto) on Dec 15, 2015 at 6:06am PST

?? A photo posted by Danielle Favatto (@dadafavatto) on Apr 10, 2016 at 6:28pm PDT

só precisava disso.... mas a semana de p1 e o tempo não colaboram?? A photo posted by Danielle Favatto (@dadafavatto) on Oct 6, 2016 at 6:10pm PDT

?? A photo posted by Danielle Favatto (@dadafavatto) on Jun 22, 2015 at 4:53pm PDT

Romario es recordado como uno de los mejores goleadores brasileños de todos los tiempos, pero hoy en día es su hija menor, Danielle Favatto, la que está en boca de todo el mundo, y también en la mente de muchos.Danielle es su cuarta hija, la última de su cuarto matrimonio. Apenas pasó los 18 años, pero a su edad tiene tanta fama que en Instagram ya ronda los 200 mil seguidores.¿La razón de su popularidad? Pues la más pequeña del clan Romario tiene una belleza espectacular, y ella no tiene pena en exhibirla. Es más, la premisa parece ser que entre más la miren y la deseen, mejor.Su padre fue goleador y campeón con Brasil, pero no cabe duda que Danielle fue el mejor gol que anontó en su vida.En Brasil la conocen como Dadá, y su sueño es convertirse en modelo profesional. Por eso su afan por posar ligerita de ropa, pese a que su padre hoy es político. Pese a su belleza y su coquetería, Romario no se complica con ella.“Está muy orgulloso, y no se mete en nada, ni en el tema de los novios”, explica Dadá en medios cariocas. Y si fueras Romario, ¿qué harías? Acá te dejamos más fotos de esta impresionante brasileña: