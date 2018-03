El “doble de Messi” se casó en las calles de Rosario

Las calles de Rosario frente al City Center, donde uno de sus ciudadanos más emblemáticos, Lionel Messi, contrajo nupcias con otra chica del barrio, Antonella Roccuzzo, fueron abarrotadas por miles de curiosos, ayer.Un dispositivo policial para preservar la armonía del gran evento dentro del lujoso hotel se desplegó con antelación en el lugar. Hubo alguno que otro suceso inesperado, pero finalmente, nada de gravedad.Sobre el asfalto, a razón de llamar la atención de Messi y sus invitados, desfilaron personajes de todos los niveles sociales y de los medios de comunicación.Entre todos ellos destacó un Hombre Araña que vendía souvenirs, chicas vestidas de novia y hasta el doble de Messi, que se casó con una falsa Antonella al mismo tiempo que la boda real se consumaba ante la mirada de lujosos invitados.A los márgenes del casamiento de Messi, la fiesta se armó con el falso Messi (brasileño) en una falsa boda con una falsa Antonella (morena), un cura (de mentira) y hasta padrinos.El falso Messi venía dando vueltas por esta ciudad desde hacía 48 horas. Había hecho creer a algunos medios que su casamiento era real. El personaje, de tenue parecido a Lionel, algo más alto, más flaco, afeitado y con otra nariz, se llama Alex Pereira, tiene 21 años y nació en San Pablo, según dijo a Infobae.Alex trabaja en una panadería, como mozo, y fue contratado por el programa Panico na TV del canal 13 de Brasil para filmar una “parodia kitsch” de la boda. Al mediodía lo llevaron hasta el Monumento a la Bandera, a la tarde hasta la casa natal de Leo, en el barrio Sur, y de noche cayó como un meteorito de alegría ante el tedio de los vecinos que esperaban algo de los invitados que no iba a suceder.En el guión que le escribieron lo hacen pasar por un fanático del jugador cuya obsesión lo lleva a viajar hasta Rosario para casarse ahí mismo con Andressa, la falsa Antonela, que no se sabe si es la novia en serio o una no-actriz.Los productores ya habían generado expectativa cuando armaron el altar de cartón contra una de las rejas del City Center. La gente empezó a alborotarse. Hubo quienes incluso creyeron que de verdad venía Messi. Los niños saltaban de ansiedad. Cerca de las siete de la tarde, la hora prevista para el verdadero "sí, quiero", unos hinchas de Newell's prendieron humo rojo y negro en la cuadra para teñir la atmósfera con el color del club de los amores de Lionel.No estaba armado pero justo ahí el falso Messi se bajó de un taxi. Llevaba puesto un traje negro que le quedaba grande. Sonreía sin entender demasiado dónde estaba y qué hacía. A su lado apareció la falsa Antonela. Caminaba incómoda porque el vestido le molestaba en la espalda. Y descalza. Alessa se puso los zapatos en la calle y caminó del brazo de un brasileño sobre la alfombra roja que antecedía a la escenografía de cartón.La llegada de los novios generó risas y sobre todo aplausos de los vecinos del barrio 17 de Agosto, que está pegado al hotel del City Center (donde antes estaban las siete canchas de fútbol que usaban los vecinos de la zona). Pero fue miel para el enjambre de cámaras de la tele argentina que relataba en vivo el gran suceso. Les vino como anillo al dedo, aunque no precisamente el dedo del Messi falso: cuando la falsa Antonella le quiso colocar el anillo no le entró.El público aplaudió al fallido matrimonio de ficción. Una señora incluso les tiró arroz."Dale, Antonela, decile que sí al pibe!", gritó el hombre araña albiceleste, que en realidad se llama José.Andressa, o la falsa Antonela, no fue la única novia en la película imaginaria que se dio en el patio trasero del City Center. Con un pequeño letrero de cartulina, Nerina Cejas, también de 21 años, le anunciaba a Lionel un "Sí, quiero" de letra adolescente. No le importaba a la chica que fuera un poco tarde. "Si Messi sale y se saca una foto conmigo, para mí sería como casarme", dijo.