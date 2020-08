Del renovado "Tony Hawk’s" a los superhéroes de Marvel

La remasterización de los dos primeros títulos de "Tony Hawk's Pro Skater" y la llegada de las nuevas entregas de "NBA 2K21", "PES 2021" y "WR9" lideran los estrenos de un deportivo mes de septiembre en el que también hay espacio para la acción con los superhéroes de "Marvel's Avengers".



- "Iron Harvest" (1 de septiembre. PC, PS4 y XBOX One). Desarrollado y distribuido por KING Art Games, este juego de estrategia en tiempo real se sitúa en la Primera Guerra Mundial para ofrecer la versión de un mundo paralelo en el que los robots toman partida en la batalla.



Ambientado en el universo del artista polaco Jakub Różalski y en el escenario de una Europa fracturada por la guerra, el videojuego permitirá a los usuarios, que dispondrán también del modo multijugador, vivir la experiencia de una Guerra Mundial en la que el combate estará determinado por la lucha a tres entre Polonia, Inglaterra y Rusia.

- "WRC 9" (3 de septiembre. PC, PS4 y XBOX One). Nueva entrega de la saga de carreras oficial del Mundial de Rallies que llega a las principales consolas en septiembre y que, además, será compatible con las esperadas PS5 y Xbox Series X, previstas para noviembre de este año. Franquicia líder en la simulación de carreras todoterreno, "WRC 9" llega en septiembre con tres nuevos rallies (Kenia, Japón y Nueva Zelanda), 15 coches clásicos y más de un centenar de etapas especiales. Un título con mayor realismo que sus anteriores versiones para una inmersión completa de los usuarios.

- "Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2" (4 de septiembre. PC, PS4 y Xbox One). La magia de los 90 vuelve con la remasterización de los primeros dos títulos de una franquicia que creó escuela y dejó un legado que ahora aterriza en prácticamente todas las plataformas.



Tony Hawk y compañía vuelven montados en sus monopatines para conquistar nuevas ciudades en un título con gráficos mejorados en el que se combinarán los niveles originales con nuevas pistas, trucos de la vieja escuela con otros incluidos especialmente para este videojuego y nuevos nombres como Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni o Riley Hawk.



- "Marvel's Avengers" (4 de septiembre. PC, PS4 y Xbox One). Thor, Viuda Negra, Capitán América, Hulk y Iron Man se lanzan a la conquista del mundo de los videojuegos con un título de acción y aventuras para un jugador que permitirá a los usuarios ponerse en la piel de sus superhéroes favoritos.



Desarrollado por Crystal Dynamics junto a Eidos Montreal y editado por Square Enix, el juego reunirá a los protagonistas de las sagas de Marvel para, como es habitual en los títulos cinematográficos, salvar el mundo. El usuario podrá, además, activar el modo cooperativo online para jugar en red junto a otros jugadores.



- "NBA 2K21" (4 de septiembre. PC, PS4 y Xbox One). Las sagas deportivas son siempre un buen reclamo dentro del mundo del videojuego y este inicio de curso viene cargado de novedades en este campo, las cuales, además, son compatibles con las nuevas y esperadas PS5 y Xbox Series X.



En el terreno del baloncesto llega "NBA 2K21", un juego desarrollado por Visual Concepts y 2K Games en el que se ofrecen importantes mejoras en los gráficos y en la jugabilidad con respecto a versiones anteriores así como infinidad de modos de juego online y en remoto para el disfrute de todos los tipos de usuarios.

- "PES 2021" (4 de septiembre. PC, PS4 y Xbox One). Desarrollado y editado por Konami, el nuevo título de Pro Evolution Soccer llega a todas las consolas para ofrecer a los jugadores una renovada entrega de su simulador de fútbol con gráficos mejorados y el atractivo de tener el control de los mejores jugadores del mundo.

- "Port Royale 4" (25 de septiembre. PC, PS4, Switch y Xbox One). Con el mar Caribe como escenario de la encarnizada lucha entre las fuerzas coloniales de España, Francia, Inglaterra y los Países Bajos, la nueva entrega de la saga “Port Royal” hará que el jugador encarne a un ambicioso gobernador colonial cuyo objetivo será gestionar un pequeño asentamiento para convertirlo en una gran ciudad comerciante.



- "Trollhunters Defenders of Arcadia" (25 de septiembre. PC, PS4, Switch y Xbox One). Basado en la serie de Netflix y Dreamworks Animation "Trollhunters", dirigida por Guillermo del Toro, este título que aterriza en septiembre para todas las plataformas llega como una opción de acción y plataformas muy atractiva para comenzar el curso.

Serán los propios actores de la serie original -Emile Hirsch, Charlie Saxton y David Bradley- los que pongan voz a los personajes de un videojuego que, desarrollado por Wayforward, brindará a los usuarios la oportunidad de interpretar el papel de Jim Lake Jr. para tratar de frenar el apocalipsis temporal surgido en el universo de fantasía de "Trollhunters".