Cristiano Ronaldo es mejor que Lionel Messi, según el FIFA 18

Llega septiembre y con él los lanzamiento de los principales juegos deportivos. FIFA y PES acaparan la atención de millones de gamers, pero también han desatado la polémica.

Como cada año, la puntuación para definir quién es el mejor jugador de la edición es tema de análisis entre los jugadores. En esta ocasión, Cristiano Ronaldo encabeza la lista y además es la portada de la nueva versión del juego de EA Games.

Pero esto ha desatado la polémica. Con un punto por delante de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo recibe una puntuación de 92 sobre 100 en regates, algo muy lejos de la realidad, según algunos.

Según las estadísticas de La Liga, Cristiano intentó, en las 29 jornadas de Liga que disputó con el Real Madrid durante 2016-2017, un total de 103 regates, de los cuáles completó satisfactoriamente 25 (un 39,7% de éxito).

In EA Sports FIFA, Cristiano Ronaldo gets 92 dribbling for completing 25 dribbles in 29 La Liga games with a 39.7% success rate ?????? pic.twitter.com/pkERnMrKaQ

Top 100 players of Fifa 18, first player you want to buy ?

Photos by @FUTWIZ #Fifa18ratings pic.twitter.com/LGUdsLVsU5