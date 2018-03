Cristiano Ronaldo anda de casanova y le echó un ojo a Darya Klishina

Hello from Riga ???? ?????? ?? ???? A post shared by The official Darya Klishina (@dariaklishina) on Feb 8, 2017 at 8:43am PST

Darya Klishina es una atleta de salto de altura y comparte con el luso la marca deportiva Nike, de la que ambos son imagen.De hecho ambos se conocieron en un evento de Nike y desde entonces se hicieron amigos en redes sociales, aunque la prensa europea que ya existe algo más que una amistad.La atleta y el portugués se siguen e intaractuan en las redes sociales. Incluso el futbolista ha dado "me gusta" a varias publicaciones de ella, algo que parece no molestar a Georgina Rodríguez, su actual novia.Lo sospechoso es que CR7 no sólo interactúa con imágenes de sus entrenamientos o de sus competiciones, sino que también donde Daya luce su espectacular figura. Y vaya que la tiene.A sus 26 años la atleta luce un cuerpo de modelo espectacular y la prensa europea dice que tiene un parecido a Irina Shayk, ex novia de Cristiano. Aunque Darya es rubia, así que la idea luce un poco rebuscada.Más allá de su relación virtual con el jugador del Real Madrid, Daya está revolucionando el mundo de las redes sociales y hasta esta fecha cuenta con más de 200 mil seguidores en su cuenta de instagram.