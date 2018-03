Conejita de Playboy dedica una foto bastante íntima a Ronaldinho

El brasileño Ronaldinho Gaucho, a parte de ser uno de los mejores futbolistas de la historia, también es famoso por tener muchas relaciones con diferentes mujeres, y su más reciente conquista es Ania Gadea, modelo de Playboy México.

Fue la misma Gadea la que reveló que tuvo una noche de locura con "Dinho" y quedó tan agradecida que le dedicó esta foto en Instagram:



"Sí, tuvimos una cena. No quiero hablar de eso, jajaja. Es una persona muy amable, humilde, quizá no es como lo pintan. Es muy tranquilo, pero no deseo hablar más de él", dijo muy sonrojada Gadea, cuando se hizo público el encuentro.Pese a la fama de fiestero, mujeriego y rompecorazones, Gadea dijo que "Ronaldinho es una persona humilde, linda".Ambos se conocieron en noviembre y lo suyo fue un encuentro casual y luego cada quien tomó su camino. "Lo que se dice de él no es cierto ¿Cómo lo conocí? eso no lo diré. Tan solo que es una persona encantadora", añadió.Lo que no niega es que Ronaldinho es un fiestero y le gustan las mujeres tanto como el fútbol. ¿O quién no se acuerda de la foto que él mismo compartió con varias mujeres en una piscina?Gadea hace gala de su figura en Instagram, donde deja en claro porque Playboy la ha tomado en cuenta para sus publicaciones: