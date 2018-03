Bruna, la sensual compañía de Neymar en año nuevo

Pra que droga se meu vício em ver esse vídeo tá bem maior... NÃO ESTOU SABENDO LIDAR COM ELES DANÇANDO VAI TOMA SUA GOSTOSA ???????? A video posted by Bruna Marquezine e Neymar Jr ? (@mundobrumar) on Jan 1, 2017 at 7:41am PST

Sabe quando você fica entrando e saindo do snap e do insta toda hora?! Só pra ver o que eles postaram e cair a ficha que é real, eles postaram isso mesmo... POHA COMO ESTÃO LINDOS E SUPER FELIZES, MUITO OBRIGADO SENHOR, VOCÊ É MARAVILHOSO! Para 2017 desejo que todos sejam felizes e com muito amor no coração, que nós abençoem e protejam de pessoas negativas, que só querem nosso mal ?????? #NEVERENDINGLOVE A photo posted by Bruna Marquezine e Neymar Jr ? (@mundobrumar) on Jan 1, 2017 at 3:30am PST

MARAVILHOSA ???? A photo posted by Bruna Marquezine e Neymar Jr ? (@mundobrumar) on Dec 31, 2016 at 10:03pm PST

Neymar despidió el 2016 a lo grande y cómo a él le gusta. Lejos de un festejo tranquilo y sereno, el delantero del Barcelona optó por montar una fiesta en Brasil junto a sus seres queridos para recibir el 2017.Con 24 años, el brasileño es considerado uno de los mejores jugadores del planeta y luego de un año de entrenamiento y sacrificio, decidió disfrutar a lo grande, y con una vieja conocida.Alcohol, música y mujeres fueron los tres ingredientes principales que conformaron la fiesta que además tuvo una banda en vivo, show y un detalle, todos los invitados vestidos de blanco.La mujer con quien se deja ver Neymar es nada menos que Bruna Marquezine, quien fuese su novia durante los primeros años de carrera y con quien en los últimos meses volvió a encontrarse. Según sus mensajes en las redes sociales, esto podría ser el inicio de una nueva relación amorosa entre ambos.Últimamente se les había visto juntos de fiesta en Barcelona con el grupo de amigos con los que vive Neymar en Barcelona e incluso cenaron todos en grupo en el restaurante de Dani Alves, 'Boteca Fogo' que tiene en la capital catalana el actual futbolista de la Juventus.Neymar se encuentra estos días en Mangaratiba, en una zona playera cerca de Sao Paulo donde ha estado jugando a póker y a videojuegos con sus amigos. Neymar ha podido estrenar la casa que compró en la zona y que le costó unos seis millones de euros.Durante la fiesta de fin de año, donde el color blanco era el que reinaba, Neymar y Bruna intercambiaron mensajes a través de Snapchat y dejaron ver fotografías y vídeos en los que ambos compartían momentos en actitud cariñosa.