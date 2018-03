Bono, líder de U2: “Gracias, Lionel Messi, dios existe”

Arranca el recital de U2 y Bono.. “Gracias Lionel Messi” pic.twitter.com/qWe28ro3ER — Claudio F. Martínez (@tikimartinez) 11 de octubre de 2017

BUENOS AIRES. El cantante de labanda irlandesa U2, Bono, llamó "dios" a Lionel Messi, el astro argentino que, con tres goles, le permitió al seleccionado albiceleste conseguir la clasificación al Mundial de Rusia 2018."Thank you Lionel Messi, God exist(Gracias Lionel Messi, Dios existe)", dijo Bono durante el concierto que U2 brindó este martesen la ciudad argentina de La Plata, situada a unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires, según citó el diario "Clarín".El inicio del recital de U2 fue retrasado por los organizadores para que nocoincidieracon el crucial partido que el seleccionado albiceleste disputó ante Ecuador y que terminó con un triunfo 3-1 que le permitió obtener el pasaje mundialista aRusia 2018.Los más de 40.000 espectadores que asistieron al concierto pudieron ver el encuentro correspondiente a las eliminatorias sudamericanas en la pantalla gigante del estadio.Antes de comenzar el partido había actuado el músico británico Noel Gallagher, ex integrante deOasis yun fanático del fútbol, aficionado del Manchester City.U2 llegó a Argentina en el marco del tramo final de su gira mundial "The Joshua Tree", que celebra los 30 años de su emblemático disco, que incluye temas como "Where The Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For" y "With Or Without You".La banda irlandesa volverá a presentarse este miércoles en La Plata y luego seguiráviaje a Chile y Brasil, donde concluirála gira.