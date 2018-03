Aquí está la foto más candente de Jimena Sánchez

Jimena Sánchez está en el corazón y en la mente de todos los amantes del deporte en Latinoamérica, no solo por su destreza para hablar de cualquier disciplina deportiva, sino por sus candentes fotos en redes sociales.

La presentadora de la cadena Fox Sports reapareció con fuerza en su Facebook esta semana y subió esta imagen que sin duda ha dejado con la boca abierta a muchos de sus fans:



Jimena es considerada la presentadora de deportes más sensual de América Latina y ella no pierde la oportunidad para confirmar ese título. La semana pasada también dejó mal del corazón a muchos con la publicación de este video:Aficionada al Real Madrid, a los Yankees y a los Raiders, Jimena es sin duda es una mujer a la que tienes que seguir en redes sociales. Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando?