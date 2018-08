Anuncian el final de “The Big Bang Theory”

La compañía productora Warner Bros. pondrá fin a la popular serie "The Big Bang Theory" el próximo año, informó el portal The Hollywood Reporter.

De acuerdo con este sitio de noticias de entretenimiento, la temporada 12 de la serie será la última y se estrenará el 24 de septiembre del presente año. "Será en mayo del 2019 cuando se transmita su último capítulo en la cadena CBS" , detalló el sitio web.

Warner Bros. trabajó en conjunto con Chuck Lorre Productions en la producción de "The Big Bang Theory" desde 2007. Durante este tiempo, se han emitido 11 temporadas con un total de 255 episodios.

"Estamos eternamente agradecidos con nuestros fanáticos por su apoyo a The Big Bang Theory durante las doce temporadas. Nosotros, junto con el elenco, escritores y el equipo, estamos extremadamente agradecidos por el éxito del programa y nuestro objetivo es ofrecer una temporada final, y el final de la serie, que llevará a The Big Bang Theory a un cierre creativo épico", expresó Warner Bros a través de un comunicado consignado en The Hollywood Reporter.

Según el portal Hipertextual (www.hipertextual.com) se ha confirmado que la aclamada serie solo llegará hasta la temporada 12, con un total de 279 episodios emitidos en todo ese tiempo, siendo un hito para las series de televisión.

La serie ha sido nominada a un total de 52 premios Emmy, de los cuales se han agenciado 10. El reparto de actores finales no variará mucho, contando con la participación de Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik y Melissa Rauch.