Among Us: ¿De qué trata el juego del momento?

Among Us es uno de los videojuegos que recientemente ha conseguido gran popularidad. Este título salió a la venta a finales de 2018 y en estas semanas se encuentra viviendo su segunda primavera, ya que su versión de PC se encuentra dentro del top 5 de juegos más vendidos en Steam.

Cabe destacar que la obra del estudio InnerSloth también está disponible en las plataformas móviles (tanto en iOS y Android), aunque con la gran diferencia de que es completamente gratis.

Asimismo, si no conoces a Among Us, este es un juego multijugador (de 4 a 10 personas) en el que tomaremos el papel de unos pequeños exploradores espaciales, quienes ven cómo su nave se queda varada en medio de la nada y ahora tendrán la misión de repararla. Sin embargo, entre los integrantes de la tripulación hay dos impostores, los cuales irán asesinando a los demás.

De esta forma, los jugadores deberán encontrar a los farsantes o, en todo caso, reparar la nave cumpliendo una serie de tareas específicas antes de que sean asesinados.

Para determinar quien es el asesino, el juego utiliza un sistema de votación, en el que los jugadores escogen a una persona de todo el grupo. El usuario elegido será expulsado de la nave y el juego dirá si es o no el culpable.

Cuando el grupo no llega a un consenso la partida continúa. Pero, cuando alguno de los participantes tenga una sospecha, puede convocar votaciones de emergencia sin haber encontrado el cadáver de otro jugador.

De igual manera, los impostores pueden realizar misiones para ocultar su identidad y pueden utilizar diferentes trampas ubicadas en la nave para escapar y desplazarse rápido cuando matan a alguno de los tripulantes.

Para dispositivos Android basta con entrar a Google Play y descargar el juego. No obstante, debe tener en cuenta que la aplicación necesita un espacio mínimo de 70 megas y se requiere de Android 4.4 KitKat para que el juego funcione correctamente.

En App Store el juego pesa 189,5 megas y se necesita, mínimo, iOS 10 para poder descargarlo.

Quienes deseen instalar el juego en el computador deberán ingresar al sitio oficial de Among Us. Allí se ofrece la versión para Windows por un precio de 5 dólares o ingresar a Steam, plataforma en la que se vende el juego a un precio de $5 dólares.

El repentino éxito del juego se debe a que varios ‘streamers’ de la red social Twitch han compartido sus partidas. De acuerdo con Twitch Tracker, sitio web que mide las estadísticas de la plataforma, alrededor de 1.000 canales han transmitido contenido sobre Among Us en los últimos siete días.