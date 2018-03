Álvaro Morata canta al ritmo Ed Sheeran

El fútbol y el mundo del espectáculo está unido desde hace varios años. En una reciente transmisión de "Los 40 Principales", el delantero Álvaro Morata, jugador del Chelsea y ex del Real Madrid, se animó a cantar unas líneas de la canción "Shape Of You" del británico Ed Sheeran.

Luego de demostrar que no le va muy bien en el canto, Morata retó a Sheeran a darle unos toques al balón, donde el británico también demostró que le va mejor en el canto que con la pelota.

Así fue el curioso momento: