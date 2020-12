8 consejos para dar el regalo gamer perfecto

Este 25 de diciembre se celebra a nivel global la Navidad, fecha en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo y una de las tradiciones que acompaña dicha festividad es la entrega de regalos.

Pero, ¿a quién no le ha pasado que no sabe qué regalar? Escoger el presente adecuado puede resultar difícil, dado que cada vez son más las cosas que se inventan, al menos en los campos de la tecnología y videojuegos, terrenos que tocaremos a continuación.

En ese sentido, a continuación te brindamos 8 consejos para que escojas el obsequio tecnológico/gamer perfecto para tus familiares o amistades.

1. Preguntar por sus gustos personales

En primer lugar, hay que tomar en cuenta los gustos personales de cada persona a la hora de escoger un regalo. ¿Celular grande o pequeño? ¿Dispositivo iOS o Android? ¿PC o consola? ¿Videojuegos de acción / aventura o estrategia con combates por turnos? Existe una variedad significativa de tipos o de características en la tecnología y videojuegos, por lo que preguntar de manera casual por su favorito o escuchar sus comentarios será de gran ayuda.

2. Buscar comentarios de uso

Tras averiguar qué clase de gadget necesita nuestro amigo o familiar en cuestión, deberemos buscar comentarios en videos de Youtube o foros acerca de las experiencias de uso.

3. Comprar con seguridad

Un tema no menor a la hora de comprar en línea es la importancia de la seguridad y más en este 2020 en el que las compras por Internet se han afianzado. Es por ello que debemos verificar que la página en la que compremos tenga un candado al costado de la barra de navegación.

Asimismo, en el caso de que sea una página en Facebook, revisemos las Recomendaciones y opiniones antes de efectuar algún pago. Nunca está de más preguntar en grupos o a personas de confianza.

4. Preguntar por garantía y stock

Además de tener las precauciones en cuanto a seguridad, recordemos que las tiendas oficiales ofrecen con garantía y te podrán ayudar si es que hay algún inconveniente en el futuro.

Si vas a comprar algo en una tienda virtual no oficial, hazlo bajo tu propia responsabilidad, puesto que si se presenta una avería podría no haber garantía.

Asimismo, otro punto vital es el stock. Es decir, la disponibilidad del equipo que estemos buscando. Para esto, antes de acudir a algún centro, busquen las redes sociales de las tiendas para preguntar por existencias o, en todo caso, llamar.

5. Revisar las capacidades técnicas de su computadora o consola

Cuando vayamos a comprar algún videojuego, consola, software o equipo para mejorar nuestra PC, debemos tomar en cuenta las capacidades técnicas de los dispositivos y sus compatibilidades. ¿Por qué? Por ejemplo, no será una buena sorpresa regalarle a un sobrino un juego de PlayStation si es que tiene una Nintendo Switch, ya que no podrá jugarlo. Para evitar eso, revisar en la caja del juego y listo.

O, por otra parte, si están pensando en regalar audífonos, cada vez son más los teléfonos que no incluyen conector para auriculares, así que revisen si tienen uno.

6. Comparar precios

La cantidad de oferta en Internet es considerable, así que los precios también serán variados. Lo mejor que uno puede hacer antes de comprar algo, además de los puntos antes tocados, es comparar precios. Buscar el que mejor se acomode a nuestro presupuesto.

7. Confirmar las restricciones de edad

En cuanto a videojuegos, este punto es de suma importancia, no queremos que los pequeños de casa se encuentren con un contenido para mayores de edad (sangre, violencia, humor, lenguaje, desnudez, etc.). Para confirmar las restricciones, en la parte frontal de las cajas de los videojuegos (en la esquina izquierda), hay una letra que pueden ser:

E (Everyone, para todas las edades)

E +10 (Everyone +10, todos los mayores de 10 años)

T (teen, adolescentes)

M +17 (Mature +17, maduros o mayores de 17 años)

A (adults, solo adultos)

8. ¿Qué juego comprar?

Para cerrar, ¿qué videojuego puedo regalar? Cada mes salen diversos nombres de gran envergadura y mantenernos al día puede ser complicado. Así que a continuación te brindamos cuatro videojuegos que puedes considerar regalar este 25 de diciembre:

The Last of Us Part II. La continuación del laureado The Last of Us de 2013 vio la luz en junio pasado y a principios de diciembre se coronó como el videojuego del año, obteniendo el premio GOTY (Game of The Year) otorgado por The Game Awards 2020. Recordemos que este juego exclusivo de PS4 es para mayores de 17 años.

Animal Crossing: New Horizons. La obra de Nintendo es uno de los mejores juegos de 2020 y se ha posicionado como uno de los más vendidos de la consola híbrida con más de 22 millones de unidades repartidas en todo el globo. Para quien no lo sepa, Animal Crossing: New Horizons pertenece al género de la simulación social. Así, los jugadores desarrollan una vida desde cero en una isla desierta en la que podemos construir, recolectar, pescar y jugar con otras personas. Este exclusivo de Nintendo Switch puede ser jugado por personas de todas las edades.

Doom Eternal. El último videojuego de la popular saga Doom fue desarrollado por iD Software y es la secuela de Doom de 2016. Es considerado por muchos críticos como uno de los mejores títulos de acción de 2020 y está disponible en las consolas de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC, Nintendo Switch y Google Stadia. Solo para mayores de 17 años.

Final Fantasy VII Remake. El mítico Final Fantasy VII estrenó un remake en abril pasado y es la oportunidad perfecta para que millones de jugadores conozcan uno de los juegos más recordados de la PS1 que se lanzó en 1997. Este juego es para adolescentes a más.