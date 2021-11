Yuri rechaza reconocimiento de la Asamblea: "Un cartón no sirve de nada"

Yuri Rodríguez rechazó este miércoles, por medio de un video en Twitter, el reconocimiento de "Notable Deportista de El Salvador" que la Asamblea Legislativa estudia otorgarle tras proclamarse campeón del mundo en el Mundial IFBB de fisicoculturismo.

Les agradezco pero no �� gracias así no hagan algo de berdad o no hagan nada hace más el que calla, que el que hace para si mismo. pic.twitter.com/QFFZUrMOdG — Yuri Rodriguez (@Yuri24kesa) November 10, 2021

La iniciativa, presentada por la diputada Lorena Fuentes de Nuevas Ideas, fue anunciada el pasado viernes 5 de noviembre, un día después de la hazaña de Yuri en el Campeonato Mundial. La Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa recibió este miércoles la propuesta por parte de los parlamentarios y su aprobación está siendo estudiada.

El también medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 aseguró en su video que este tipo de reconocimientos no tiene "nada de novedoso" y que no le "sirve de nada".

#Cultura | Recibimos iniciativa por parte de diputados de Nuevas Ideas para declarar "Noble Deportista de El Salvador" a William Yuri Gonzales Rodriguez. Reconocemos el esfuerzo de los atletas nacionales que con orgullo nos representan. pic.twitter.com/TwIuQT94ny — Bancada Cyan (@BancadaCyan) November 10, 2021

"Me estaban ofreciendo por parte de la Asamblea un reconocimiento de atleta destacado, cuento yo con tres de estos, la Asamblea ya me lo había otorgado, ya tengo tres de estos, y esto no me sirve de nada, yo tengo tres de estos y a todos los atletas que representamos al país a nivel internacional nos dan este año con año", expresó el atleta salvadoreño.

Yuri Rodríguez rechazó que "gente oportunista" se quiera subir al "caballo del campeón del mundo" de "modo publicitario".

"Hay situaciones en la vida que detesto, detesto mucho la gente oportunista, las personas que tratan de aprovecharse de los demás y sé que vengo con mucha fuerza, venimos de ganar un campeonato mundial y cualquier patrocinador, cualquier empresa, político que se quiera sumar o que se quiera subir al logro que acabamos de obtener tiene que hacerlo de una forma correcta, honesta, humilde, pero que tenga un trasfondo positivo, y no un trasfondo publicitario", dijo Rodríguez.

El mensaje que Yuri Rodríguez colgó en sus redes sociales tras ser proclamado campeón del mundo de fisicoculturismo (IFBB). Foto El Gráfico

"Lo que realmente me van a dar es un cartón que termina guardado en la bodega, siendo alimentos para bichos, pero no me ayuda a mí en nada, no me da alimentación, no me da solvencia económica", agregó.

Ante su rechazo, el fisicoculturista puso como ejemplo la ayuda que el parlamento le ha otorgado a otros atletas destacados como los seleccionados de fútbol playa y los mundialistas de México 70 y España 82, quienes fueron ayudados con premios económicos y pensiones vitalicias tras sus logros deportivos.

"Si no van a hacer algo que valga la pena, pues mejor no hagan nada... el trabajo que hacemos como atleta es algo muy duro y creo que no es falta de humildad. A los seleccionados de playa se les dio un premio económico por clasificar al mundial y se les nombró hijos meritísimos (...) a los futbolistas del 82, a los seleccionados, ellos tienen una pensión vitalicia, ellos también asistieron a un mundial y no lo ganaron", expresó.

"Creo que ahora que tenemos a un campeón mundial, no vamos a darle menos que un nombramiento de atleta destacado, yo sé que soy un atleta destacado, el país lo sabe, los resultados lo dicen y un cartón no me va servir de nada", concluyó.