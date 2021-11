Yuri: "Todavía no dimensiono que sea campeón del mundo"

Yuri Rodríguez hizo historia una vez más, aprovechó los meses de trabajo tras el confinamiento y le dio otro título de campeón a El Salvador, esta vez en la modalidad games classic bodybuilding +175 cm del Campeonato Mundial de la IFBB que se realiza en Barcelona, España.

����❤Los amo.

El salvador me inspira esto ba por todos los que día a día luchan por cambiar mi país ustedes son los campeones yo lucho por que ustedes me muestran que hay salvadoreños que dan el ejemplo y yo solo trato de ser como mucho de ustedes que viva ESA ����������❤ pic.twitter.com/lNbJYaxlKz — Yuri Rodriguez (@Yuri24kesa) November 4, 2021

En el Güiri Al Aire los panelistas tuvieron la oportunidad de charlar con Rodríguez a pocos minutos de haberse llevado el título que lo acredita como el mejor del mundo del fisicoculturismo amateur.

Yuri se sinceró. Todavía no asimila el hecho de la hazaña deportiva que logró después de complicados meses de entrenamiento, entre pandemia y largas sesiones de trabajo para llegar en óptimas condiciones al torneo internacional en Cataluña.

"Todavía no dimensiono que por primera vez en el deporte El Salvador sea campeón del mundo", dijo emocionado Yuri tras la pregunta sobre qué sensaciones tiene tras lograr el cetro mundial en la especialidad de +175 cm.

En sus emotivas declaraciones, el campeón mundial se refirió al camino que ha tenido que recorrer para llegar hasta donde hoy está. "El camino del guerrero, del campeón es solitario. No lo haces por vos, si no por un país que lo necesita", dijo.

Porque hubo dificultades antes de la competencia que poco tenían que ver con temas deportivos y más bien con temas administrativos.

"Yo perdí el vuelo. Le pedí ayuda a Yamil, al INDES y a la Federación y lo pudimos solucionar", contó Rodríguez en el Güiri Al Aire. recordó que incluso estuvo cerca de perderse esta competencia.

Agregó: "No podía dejar el campeonato tirado, me había esforzado mucho en este momento y hoy puedo decir que valió la pena".

Pero a Yuri todavía le queda camino por recorrer en este torneo. El sábado tiene otra competencia en otro evento en el que espera volver a subirse al podio mundial, aunque esta vez será más complicado, según comentó.

Otra de las dificultades a las que se tuvo que enfrentar es a las horas de viaje más el tiempo que pasa en logística que pueden llegar a perjudicar su preparación previo a una competencia. "Son 30 horas si sumamos el viaje más los temas de logística y hay un desgaste y no tomo agua ni como nada para no pesar más, hasta que no doy el peso no le meto nada al cuerpo. Me sacrifiqué mucho por esta categoría pero no puedo cantar victoria".

"Esto ya lo veíamos cerca. Antes de salir yo les dije que ese podio ya se había cocinado", concluyó el campeón mundial que ahora se prepara para la competencia en otra categoría este sábado que podría ubicarlo de nuevo entre los mejores del mundo.