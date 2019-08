Yuri Rodríguez, una historia de altos y bajos: "Mi vida ha sido dura"

Desde antes de llegar a Lima, Yuri Rodríguez decía con seguridad que él ganaría la medalla de oro. Cuando arribó a la capital peruana su discurso no cambió, al contrario, lo reforzó más y varios atletas salvadoreños con los que compartió en la Villa Panamericana estaban convencidos en que lo lograría.

En un sábado histórico para el deporte salvadoreño, Yuri se convirtió en uno de los tres nacionales que se subieron al podio e hicieron que sonara tres veces –sí, tres veces- el himno nacional del país en dos escenarios diferentes en Lima.

El domingo por la mañana, en el desayuno, confesó que aún no había asimilado tal hazaña. “Me siento feliz, tenía que estar a la altura de mi boca, porque si no, de lo contrario, iba a ser un bocón, y no quería ser un bocón, yo les había prometido hacer compañía a la medalla de Cristina López (oro en el Panamericano de Río de Janeiro, 2007) y misión cumplida”.

Y añadió: “No solo lo disfruta mi familia y yo, sino todo el país porque hicimos ayer (sábado) historia. En el medallero pasamos de una posición baja a la 15 en cuestión de tres horas. Por sorpresa, el fisicoculturismo obtiene las únicas dos medallas de oro en masculino y femenino. El himno de El Salvador sonó dos veces, el himno más bonito del mundo y no solo lo hice yo, antes lo logró Roberto (Hernández) y luego Nina (Paulina Zamora)”.

Llegar hasta Lima no ha sido fácil para Yuri. Y fue precisamente eso lo que le llevó a asegurar de que podía convertirse en campeón panamericano. “He tenido muchos obstáculos, no me estaba apoyando casi que nadie, muchas personas sirvieron de piedras de tropiezo y para mí fue como mi lanza decirles que no importa lo que suceda, yo voy por esa medalla, estoy seguro de que estoy a la altura y un poco más, no voy a permitir que ningún obstáculo se interponga entre esa medalla y yo".

"Sabía que no le estábamos dando buenas noticias a nuestra gente, estoy harto de escuchar que hay muertos (en el país), las cosas negativas, ya no más, necesitamos cosas nuevas, y si yo puedo contribuir con una medalla, enhorabuena”, agregó.

HISTORIA E INICIOS

Yuri cuenta que varios de sus compañeros en la Villa Panamericana le han comentado que ha hecho historia, en el sentido de que es el primer fisicoculturista en lograrlo. “Se siente bien rico, pero no lo asimilo, como que no me cae el 20 de lo que está sucediendo, creo que van a pasar un par de meses para entender lo que ha sucedido”.

En cuanto a sus inicios en este deporte, Yuri comentó que comenzó hace 14 años, cuando tenía 21 años. Estaba estudiando en la universidad. “Era un joven muy delgado, como de 140 libras, me decían que podía practicar cualquier deporte, pero no fisicoculturismo, porque las condiciones de los cuerpos ya están dadas y la mía no era la idónea. Muchos años después me da risa que ahora me dicen todo lo contrario, que mi cuerpo es el idóneo para ser fisicoculturista”.

Yuri cuenta que ese pasaje de su vida le dejó una lección enorme. “El fisicoculturismo no elige cuerpos o genéticas, el fisicoculturismo llega a tu corazón y si de verdad a vos te gusta, podés llegar hasta donde te plazca. No hay fronteras, siempre y cuando estés dispuesto a sacrificarte por lo que querés”.

Tras recibir su medalla en Lima, Yuri va por más. “Quiero ver una evolución de mi carrera deportiva”, aseguró. Este año aún se vienen más competencias para el salvadoreño y sus aspiraciones son muy altas.

“Me salí de la dieta porque era necesario y sano para botar un poco el estrés de mi cuerpo, desahogar la mente. Regreso a El Salvador, comienzo la dieta de nuevo porque vamos a ir al Campeonato Centroamericano y del Caribe que se va a dar en República Dominicana. Si Dios permite, vuelvo a entrar como físico clásico y les voy a traer otra medalla de oro… sigo, no paro la dieta porque voy para un Mundial en Emiratos Árabes Unidos, donde entraré en una categoría más liviana para poder pelear una medalla”, contó el salvadoreño.

En su vida personal, Yuri es preparador físico, pero antes de eso, cuenta, que ha pasado por situaciones difíciles. “Mi vida ha sido bien dura. En una entrevista que me hicieron la reportera omitió varias cosas, me dijo que era mejor no contarlas… sé que tarde temprano saldrá a la luz, pero cuando lleguemos a El Salvador les cuento… son cosas que forman parte de mi realidad, vengo de muy abajo y me ha costado mucho llegar hasta acá, no tienen idea…”.