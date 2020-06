Yuri Rodríguez espera competir en al menos dos competencias en el 2020

El 2020 era un año importante para el fisicoculturista nacional, Yuri Rodríguez, pero la pandemia del COVID-19 vino a arruinar todo lo planeado por el medallista panamericano.

Según detalló a El Gráfico, Yuri Rodríguez tenía planeado competir en al menos 12 competencias internacionales y de éstas, sólo podrá participar en por lo menos dos en lo que resta del 2020.

La cuarentena a causa de la pandemia también afectó la rutina de entrenamientos de Yuri Rodríguez, por lo que según detalló el atleta nacional, tuvo que ingeniárselas para no parar sus trabajos.

"Al principio de la cuarentena incluso me sentí algo deprimido por lo cual empezamos a hacer ejercicios con botellas, palos, con el mismo peso corporal, hasta que llegó un momento en que empezamos a hacer las cosas de la mejor manera; tuvimos la idea de invertir en un equipo deportivo y eso nos trajo un poco de paz mental y el inconveniente con la cuarentena ya solo se quedó con la dieta", dijo Yuri Rodríguez.

"Teníamos 12 competencias internacionales en las cuales pretendíamos participar, esto ya no es posible, el calendario ya cambió, habrán muchas competencias pero no podré participar en todas, hay dos o tres, con suerte cuatro; yo me comprometo hasta en octubre, en el campeonato Panamericano y el Mundial, si se arregla todo tal vez el Centroamericano y el Centroamericano y del Caribe", agregó.

El campeón panamericano en Lima y medalla de plata en el mundial de fisicoculturismo en el 2019,aseguró que debido a la cuarentena, decidió invertir con sus propios medios en maquinaria para poder trabajar en su casa, por lo que la Federación de Fisicoculturismo y el INDES le aportaron para completar su equipo de preparación.

"Por el inicio de abril hicimos una inversión de $2500 en equipo de gimnasio, compramos tres máquinas cardiovascular y un minigimnasio, con esto logramos tener entrenos más profesionales y dejamos los palos y las botellas. A inició de junio INDES me prestó cuatro máquinas y complementamos lo que ya teníamos", dijo Rodríguez.

El atleta nacional enfatizó que es la dieta la que ha sufrido un mayor cambio durante la cuarentena, pero es cosa que no le quita el sueño por lo lejano que están competencias internacionales.

"Ahora mi vida normal es despertar, comer, entrenar, y luego ver qué se hace se hace en la casa, si me toca salir salgo, es por eso que el gasto calórico baja mucho y tengo que ver como lo compenso; no me quita el sueño la dieta, estamos comiendo lo aceptable para lo que estamos haciendo y las mejoras físicas siempre se están viendo, cuando ya sea el momento de hacer las ocho comidas y limpiar la comida ahí van estar y vamos a dar el punto perfecto para una competencia internacional y no sólo para hacer presencia, sino para ganarlo", concluyó Rodríguez.