Yuri Rodríguez cierra el año entre los mejores 10 del mundo

Yuri Rodríguez, fisicoculturista salvadoreño y campeón panamericano en Lima 2019, volvió a poner en alto el nombre de El Salvador a nivel mundial, luego de que el atleta está en el top ten en dos categorías del ranking 2020 de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB por sus siglas en inglés).

La mejor ubicación de Rodríguez es en la categoría men’s classic physique, en la que a pesar de haber debutado este año, se sitúa en la cuarta casilla entre 72 atletas, lo cual es un hito para el fisicoculturismo nacional, ya que hasta la fecha es la mejor ubicación lograda por un atleta salvadoreño en el ranking mundial.

Las primeras tres posiciones de la categoría men’s classic physique las ocupan Yurii Zymohliad, de Ucrania; Filip Dropulic, Croacia, y Stanislav Tarasov, de Ucrania, informó el INDES.

“Esta noticia me llena de mucho orgullo, es una casilla absoluta, es histórico. Nunca antes un salvadoreño había estado en esta posición. Será un reto para el próximo año mantenerme en ese nivel, no me quiero conformar con eso, quiero más. Definitivamente ya va siendo hora de ganar un campeonato mundial, esa es la meta que tengo y con el apoyo del INDES espero lograrlo”, dijo Rodríguez al INDES.

En su primer año compitiendo en men’s classic physique, Yuri Rodríguez obtuvo sexto lugar en el Campeonato Mundial, realizado en Santa Susuna, España en noviembre; tercer lugar en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, realizado en República Dominicana del 4 al 7 de diciembre; y cuarto lugar en el Arnold Sports Festival, realizado en Santa Susana, España del 10 al 13 de diciembre.

En la categoría men’s bodybuilding, mientras tanto, el fisicoculturista salvadoreño comparte la séptima posición con Andrius Talacka, de Lituania, y Eddy Nguema, de Francia, entre 200 atletas que integran el ranking.

Yuri comentó que este año le dejó muchas metas cumplidas y una de ellas era colgarse su segunda medalla mundial, a pesar de los obstáculos que se presentaron por la pandemia del COVID-19.

“He cumplido con los desafíos más grandes que he tenido, pero sé que puedo dar más. Como salvadoreño me siento orgulloso de ser el representante de este deporte. Seguiré trabajando duro para ganar los eventos que se presenten y lograr mejores posiciones en el ranking mundial”, puntualizó.

Buen trabajo en el 2020 de @YuriC7sv de ubicarse en 4to lugar a nivel mundial. Al momento el mejor lugar obtenido por un salvadoreño en la IFBB.#TITULOSQUEHACENHISTORIA #WEAREIFBB pic.twitter.com/ZSBvW48OWZ — TeamFisicoESA (@EsaFisico) December 13, 2020