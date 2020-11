Yuri Rodríguez cerró con un sexto lugar en el Mundial

Yuri Rodríguez se despidió con un sexto lugar en su tercera y última categoría del Mundial de Fisicoculturismo 2020 en Santa Susana, Barcelona.

El atleta salvadoreño compitió este domingo en classic physique hasta 180 centímetros y ocupó la casilla número 6, según confirmó el INDES.

Rodríguez compitió en tres categorías en su tercer mundial y regresará a El Salvador con la medalla de plata que ganó en la categoría men’s bodybuilding hasta 85 kilogramos, en su segundo día de competición.

"Esta medalla es para El Salvador. Es la segunda medalla de plata a nivel mundial que entregamos a nuestro país y es con mucho cariño", dijo el atleta al INDES.

En su debut en el Mundial de Santa Susana, Yuri aseguró el quinto lugar de la categoría físico clásico hasta 180 centímetros.

"Me apoyé con mi equipo, tuve que botar el estrés que surgió luego de no cumplir las expectativas al inicio. Fue un quinto lugar y no es poca cosa", explicó Yuri.

Fue el tercer Mundial en el historial de Yuri Rodríguez luego de competir en 2018 en España y en el de Emiratos Árabes Unidos el año pasado.

En el 2019, Yuri aseguró la medalla de plata en la categoría games classic bodybuilding más de 175 centímetros del Campeonato Mundial en Emiratos Árabes Unidos.

Yuri participó en esta competencia junto a otros 17 atletas y solo fue superado por el representante local, Khalifah Ali barman Shamroukh.

Después del Mundial, Rodríguez competirá en el Centroamericano y del Caribe, del 4 al 6 de diciembre, en República Dominicana.