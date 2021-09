Yuri Rodríguez: "Iré al Mundial a ganar sí o sí"

Hace unos días finalizó el Arnold Classic en Sevilla, España. De ese evento, Yuri Rodríguez se trajo una medalla de bronce en la categoría men’s classic bodybuilding, además de un séptimo y octavo lugar. Y ahora el siguiente reto del salvadoreño es el Campeonato Mundial, el evento más ambicioso en el que el año pasado ganó plata, que este año será en noviembre.

Para este año no se permitirá errores, dice, así que el oro es el objetivo “sí o sí”. Aquí cuenta lo que está haciendo para llegar a punto para el Mundial, los sacrificios a los que está dispuesto a someterse para lograr el peso ideal que le permita ser campeón mundial.

¿Cuáles son las sensaciones después del Arnold Classic?

En el Arnold estuve en tres categorías. La primera fue classic physique donde éramos 15 atletas. Y aunque llegué, hice lo mejor que pude e hice todo lo necesario sin dar el 100 por ciento quedé en séptimo lugar. Sin frustrarme me seguí preparando para el siguiente día en la otra categoría, la men's classic bodybuilding hasta 1.80 centímetros. Hice lo mejor que pude, incluso me hice una deshidratación en la noche y una en la mañana para que el músculo llegara lo más pegado posible. Logré entrar en el top 6 y quedé en tercer lugar… fue un triunfo para mí y Karlita (parte de su equipo). Fue un triunfo porque fue el último fogueo antes del Mundial (en Santa Susana). El objetivo no era ganar, pero sí dar lo mejor de nosotros, puesta a punto en la tarima y tratar de hacer lo mejor que se podía con lo que llevaba.

¿Cómo se está preparando para el Mundial?

Ahorita mismo me encuentro con 8 por ciento de grasa. A la competencia (Arnold Classic) llegué con 7.5 así que he subido 0.5 de grasa, eso está bien, está en los parámetros que podemos permitir y tolerar. La preparación está tal y como estaba antes de irnos para el Arnold con la única diferencia que si ahora es necesario hacer cosas drásticas las voy a hacer y con eso me refiero a que para el Mundial del año pasado yo estuve 60 días sin consumir carbohidratos y eso a uno lo pone débil, uno hace ejercicio con pura fuerza mental porque el cuerpo no quiere, pero uno lo obliga a trabajar sin fuerzas.

Me explicaba que para el Mundial entrará en una categoría nueva, ¿cuál es?

Es nueva porque no he entrado en todo el año en ella, pero es la misma categoría en la que quedé segundo del mundo en el 2019 en Emiratos Árabes Unidos, es la games classic bodybuilding. Para esa yo tengo que bajar más de peso, tengo que llegar a 79 kilos. Cuando comencé la preparación para las competencias de este año estaba en 104 kilos y de eso bajé hasta 88 kilos para competir en el Centroamericano y del Caribe y de 88 kilos bajé a 83.5 para entrar en el Arnold Classic… y ahora llegaré a 79 kilos para competir en games classic bodybuilding que es la categoría estelar, es la que tenemos que ganar sí o sí.

¿Pero también participará en otras categorías?

Sí, voy a estar en físico clásico porque voy a estar dentro del rango de peso, también en la categoría de 80 kilos porque voy a estar pesando 79 kilos, así que estoy en el rango. Eso sí, cada categoría tiene su dificultad, pero el cuerpo va a estar en su mejor condición para la de games classic. También en la última categoría que voy a entrar es la de hasta classic physique hasta 180 centímetros.

Poniendo los pies en la tierra la categoría que tenemos que ganar es games classic bodybuilding y las otras tres puede suceder cualquier cosa, ya me ha pasado, la que menos aspiraba a ganar que era fisicoculturismo 85 kilos fue donde traje segundo del mundo el año pasado.

Hay buenas expectativas entonces para el Mundial…

Gracias a Dios puedo decirlo con propiedad que en cada competencia desde que comencé mi carrera allá por el 2016 siempre ha sido evolutiva. A veces me ha tocado experimentar con nuevas cosas, me han salido bien, rara vez he tenido una queja de mis preparaciones, así que estoy muy contento porque hicimos algo diferente a lo que hicimos el año pasado y años anteriores. Si faltando pocos días (para el Mundial) nos damos cuenta que algo no está funcionando como nosotros queremos vamos a volver a lo ya conocemos y retomar el camino.

¿Qué viene luego del Mundial en España?

Tengo dos competencias más. Tuve problemas de presupuesto desde inicio del año. Al INDES yo había mandado presupuesto para 12 competencias, de las cuales tuve que sacrificar la mitad. Me reuní con el INDES y el presidente de la federación (fisicoculturismo) Fabricio (Hernández), donde discutimos el presupuesto… no me aportaron capital en el que yo tenía que decidir cómo iba a repartir para la siguiente competencias. Me decidí por el Arnold, el Mundial, el Míster América y el Míster Universo. El Míster América será en Ecuador y el Míster Universo en Paraguay y con eso cerraría el año si deciden apoyarme.

La gente le apoya mucho en redes sociales, ¿cómo se siente con ello?

Eso me encanta porque nuestro deporte comienza a tener auge. Vemos que la juventud se suma a deportes que no son fútbol o baloncesto, que son los deportes más tradicionales en el país.

Me ayuda bastante el ánimo que me da la gente, cuando se me acercan y me dicen que han bajado 20 libras, que yo soy su motivación, que quieren ser el futuro Yuri en dos o tres años… a veces me escriben para que les ayude con una rutina o una dieta, que les dé consejos sobre ejercicios. Todo esto algo motivante, estamos dejando un legado, dándole identidad a los jóvenes que se van a convertir en atletas de otros deportes o del fisicoculturismo.