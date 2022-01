Yamil Bukele: "Todo el dinero va a ser de acuerdo a proyectos"

Yamil Bukele, presidente del INDES, compartió en el Güiri Güiri al Aire sus valoraciones sobre su gestión en el 2021 y habló de los retos que se vienen para el 2022, entre estos lo preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.



El titular del INDES reveló detalles de cómo proyectan la organización de la competición más antigua del continente americano que El Salvador organizará por tercera vez en su historia, después de los Juegos CAC de 1935 y los de 2002.

En las próximas semanas, el INDES lanzará la marca, logos y anunciará la fecha de los CAC San Salvador 2023.



¿Tenemos un reto enorme con los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023?

Creo que vamos bien, vamos paso a paso y no podemos correr más de la cuenta porque se nos puede caer el agua. Contentos porque ya tenemos el Comité Organizador, ya hemos tenido visitas por parte de las autoridades de Centro Caribe Sports, hemos conversado con las federaciones nacionales y están escogidos los deportes que vamos a albergar; ya está más o menos establecida la fecha de la organización de los Juegos.

Las obras ya tienen las licitaciones en concurso, esperando quién se las gane para ejecutar esta deuda de infraestructura deportiva que se necesita no solo para albergar los Juegos Centroamericanos y del Caribe sino que el deporte lo necesita.



El margen que tiene El Salvador es puntual, me refiero a que las empresas que ganen las licitaciones tienen que cumplir si o si...

Yo lo divido en dos o tres partes, los que me conocen saben que me voy a ruedo en todo lo que sea en pro del deporte, no nos podemos arrepentir de haber salvado la justa más antigua del continente americano, en el sentido de que ya sabemos que Panamá declinó y se nos dio la oportunidad de traerlo para el país y ya no nos podemos quejar y lo que nos toca es jinetear.

La segunda parte es echar a andar todo lo necesario para la organización de los Juegos, estamos contrarreloj; la parte de infraestructura deportiva va a ser clave, son nueve escenarios que a partir de ahora deberían de empezar a construirse y estamos siguiendo todos los procesos que manda la ley. Todo tiene un cronograma que hay que cumplir y lo estamos haciendo a cabalidad.

Está el otro reto y la fiesta la vamos a poner nosotros, va a ser en nuestro país y los deportistas tienen que estar a tono, las federaciones, todo el equipo de voluntarios y el país como tal y la promoción. Esperamos que en unas cinco semanas estaremos lanzando la marca, logos, diseños y a partir de ahí es la cuenta regresiva.



¿Cuál va a ser el estado de los Juegos, cuál es ese cronograma y hasta donde cubre en 2022?

Cubre alrededor de 75 por ciento de las cosas y en la parte de infraestructura las licitaciones deberían de estar otorgándose en abril o mayo, antes no se puede y hay que cumplir los procesos; los escenarios deportivos estarán entre 10 o 15 meses para que esté, pero algunos dirán que ya no salimos, pero nosotros empezamos a hacer la demolición desde el año pasado en el Mágico González y con las demoliciones menores y en los próximos días está entrando el MOP con las demoliciones mayores, y ganamos tres meses para que el que se gané la licitación de la construcción le van a quedar entre 10 o 12 meses para terminar el estadio Mágico González.

Otras obras de menor tiempo de duración son los 12 escenarios, el de béisbol y sóftbol y la mayoría tiene entre 10 y 12 meses de duración. Vamos como el relojito y no nos podemos detener. Una vez se haga el lanzamiento oficial va la fecha de cuando serán los Juegos, no sé va a mover drásticamente, serán semanitas, pero Centro Caribe Sports está consciente de eso. Vamos a cumplir, tenemos el deseo y es una oportunidad enorme para nuestro país y es una oportunidad enorme para ellos.



¿Han pensado que estos juegos de San Salvador se transmitan y que estén siempre condensados para que la gente los pueda ver a la hora que quiera?

Creo que la tecnología y los nuevos tiempos da para eso, incluso los Juegos (de Tokio), no solo estaban comprimidos en una plataforma digital, que es YouTube, sino que encontrabas deportes específicos y el canal estaba disponibles más la televisión tradicional.

Nosotros pretendemos jugar con las dos cosas: un canal local, la televisión tradicional que esté con algunos partidos y brincando entre la información que se pueda dar de los Juegos, también se está pretendiendo comercializar los derechos de transmisión al exterior, obviamente, te digo comercializar pero también queremos posicionar a El Salvador y venderlo. Queremos comercializar pero nos interesa que haya muchos más países que puedan ver la justa. La plataforma de YouTube la tenemos sobre la mesa, me gustaría tener un canal para básquetbol, un canal para natación, un canal para deportes de combate y otro para el fútbol y así sucesivamente. Es supremamente importante poder dar a conocer lo que se está viviendo en cada escenario, pero también queremos que la gente llegue a los escenarios.



¿Se ha pensado cobrar las entradas a todos los escenarios o a algunos?

Si. Yo creo que los partidos deben ser cobrados y es algo que está sobre la mesa, no está cien por ciento definido como que al revés la inauguración esté más tirada a que sea gratuita. Estamos muy temprano, todavía, para definirlo. Algunos juegos o partidos sí van a tener un cobro, pero la inauguración o clausura de los Juegos está más inclinado a que sea abierto porque es para el gozo de nuestra afición.



Con los escenarios deportivos cerrados o en reestructurados ¿Qué harás con los atletas que entrenan allí?

El año pasado firmamos un acuerdo con la Universidad Nacional (UES), a finales de noviembre ya empezaron a ingresar atletas a esos recintos deportivos y en diciembre aun con la Universidad varias federaciones ya entrenaron ahí. Hay que buscar alternativas de instalaciones sean públicas, privadas o municipales para que los atletas puedan seguir entrenando.

También estamos contemplando los fogueos a nivel internacional, las competencias que tengan eso va a bajar un poco la carga de los escenarios y estamos planificando que toda la delegación viaje a su último fogueo previo a su participación en los Juegos, es un reto que me he puesto yo.



¿Cuál es la meta que te has puesto versus Centroamérica y cuáles serán los deportes de exhibición?

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe no los vamos a ganar y te lo digo con tranquilidad, sin presión, pero es la realidad, incluso, somos quinto lugar en los últimos Juegos Centroamericanos antes que yo llegara a la administración del INDES y en los Centroamericanos y del Caribe ni siquiera aparecemos por ahí. La intención siempre es mejorar y para mí es un inicio y poder poner una marca en tres años y lo que El Salvador pudiera lograr de ahí en adelante; bajo esta administración hemos apoyado a todos los atletas pero yo no tengo un cuadro de medición que me diga que es lo qué tenemos que apretar o aflojar, ahora sí estoy contento con los resultados de los Juegos Panamericanos Junior, que teníamos inscritos 67 atletas, empatados con Costa Rica que es la delegación que más atletas llevó y y para mí es un punto importante; segundo que estuvimos abajo en el medallero de Costa Rica y de Guatemala. El Salvador fue tercer lugar en Centroamérica en los Juegos Panamericanos Junior, pero yo abrí la sábana un poco más y hay un montón de atletas que quedaron en cuarto y quinto, osea, estamos en el Top ten del continente.

A mí me deja un buen sabor de boca que en tan poco tiempo se activó otra vez el deporte, dos años y medio de gestión y estos talentos no los puedo perder, ya los descubrimos, los hemos apoyado y los resultados son alentadores. En dos semanas lanzamos el proyecto más ambicioso que el INDES haya podido lanzar y tener a 400 atletas con una cantidad enorme de beneficios que lo vamos a contar en su momento.

¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle continuidad y es la participación en los Juegos Centroamericanos de este año, que todavía no tiene sede, pero se estima que vayamos y mejoremos de un quinto lugar y estemos peleando el 1, 2 o 3, y en los Centroamericanos y del Caribe que adelantemos, en tan poco tiempo, las posiciones que tenemos de los juegos anteriores.



¿Tendrán los deportes de conjunto alguna prioridad a la hora de la preparación sin desmeritar a los demás?

Hay que darle apoyo de deporte de conjunto pero no vamos a saldar una deuda de lo que no se ha hecho, esto no es improvisar. Si no ha habido continuidad, un trabajo o proyecto por más dinero que tiremos al juego eso no nos va a mejorar. Yo valoro edad, Juegos Panamericanos, cuánto tiempo tiene de recibir una verdadera intervención económica, cuál es la planificación que tiene. El deporte de conjunto es mucho más complicado y necesita mayor inversión pero como todo el deporte nacional una planificación, la tenemos, entonces vamos a ver y la vamos a acompañar con los recursos necesarios, pero vamos a ver si esa fórmula funciona o no funciona.

Algo que quiero aplicar a partir de este año es que necesitamos entrenadores en todas las federaciones y si no traemos entrenadores de nivel, no vamos a mejorar.



Si no tienes un departamento técnico con un ojo criminal que te diga aquí estamos a la vuelta de una medalla y aquí por más hagamos, no....

Lo tenemos y por eso me atreví a sacarte unos números y hablar de atletas en los Panamericanos Junior que no ganaron medalla pero ocuparon posiciones de la 4 a la 10 y así en todos los deportes estamos ahí. En toda la estructura del deporte, estamos apostándole en cada una. El problema es que unos huevos se calientan un poquito y se demoran más en romper el cascarón que otros.



¿Cuánto hay para infraestructura y para fogueos de cara a los Juegos?

El dato no lo tengo a la mano porque, obviamente, el presupuesto es amplio...No voy a tener más presupuesto de lo que he venido teniendo para el INDES y la operación normal, pero lo que se puede sumar es que lo metí, no me acuerdo al cien por ciento, es que en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe metimos para presupuesto deportivo porque vamos a una justa y no es justo, valga la dualidad de las palabras, que la fiesta se la celebremos a otro.



¿Hablas como si toda la operación de las federaciones dependiera del INDES y si los dirigentes no están a la altura?

Para el presupuesto 2022 algunas federaciones ya recibieron recorte, a algunas federaciones se les aumentó el presupuesto y a algunas federaciones se les condicionó el presupuesto y lo que va a suceder es que aunque el presupuesto esté aprobado tienen que venir los proyectos que amparen ese presupuesto. Yo hablé, creo en este programa, que voy a dar el beneficio de la duda a todas las federaciones, pero hoy ya pasó un tiempo y ahora vienen números y apuestas concretas, ya dejé que todos federaciones hicieran lo que quisieran y así va a seguir siendo, pero en cada desembolso yo quiero saber que vamos a empezar aquí y vamos a terminar acá. Hoy todo el dinero va a ser de acuerdo a proyectos y lo otro es que los entrenadores son necesarios y si vislumbro ser primeros en el área de Centroamérica y no a largo plazo, yo lo veo cerquísima de estar en el primer lugar aun con el presupuesto que tiene Guatemala.



¿En los demás deportes es urgente tener la figura del scouting?

Nosotros lo estamos haciendo desde hace ratos pero eso solo te va a dar un proceso que si está bien y te puede dar sostenibilidad en el tiempo, pero para mí debe ser algo que hay que continuar haciéndolo pero no dejar de desarrollar el deporte en el país. Es algo que yo empecé a hacer en la Federación Salvadoreña de Baloncesto y los logros que el básquetbol ha podido tener, que en mi administración y en el básquetbol femenino, porque nos ha ido mejor ahí, cuatro veces hemos ido a Premundiales y siempre ha habido la repatriación de jugadoras que han nacido en Estados Unidos y que la Constitución nos permite y los hemos tenido ahí.

Se lo ofrecí a Hugo Carrillo (presidente de la FESFUT) desde hace ratos que el INDES podía pagar esto que está haciendo ahorita y ya lleva dos años y medio. Si me hubiera hecho caso hubiéramos tenido dos años y tres meses de estar haciéndolo. El básquetbol acaba de reclutar un chico de Malí, de 2.9 metros y de 15 años que lo queremos hacer salvadoreño. Lo podemos hacer en todos los deportes y ya se nos acercaron de golf, ya tenemos de atletismo y de natación. Tenemos que aprovechar lo que fue algo grave para nuestro país, la inmigración de salvadoreños y hoy es una potencia para El Salvador y están en programas deportivos mejores que en El Salvador.



¿Los Juegos Estudiantiles los reactivarán este año?

Este año salen con todo los Juegos Estudiantiles y programas que los van a venir a reforzar como el programa Junior NBA para el baloncesto que es el deporte rey en los Juegos Estudiantiles.

Los Juegos Nacionales los vamos a tirar cuando ya esté aprobado el Consejo Superior del Deporte y la Ley del Sistema Nacional del Deporte y la Actividad Física porque para eso necesitamos recursos. Eso será en 2024.