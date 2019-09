Yamil Bukele: “Somos capaces de ser sede de la Copa Mundial”

Este miércoles por la mañana la FIFA anunció a los tres países candidatos que aspiran a ser sede la Copa Mundial de Fútbol Playa 2021. Para sorpresa de muchos, entre esos nombres destacó el de El Salvador, junto a Rusia y Chile.

Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), habló en exclusiva con Deportes Grupo LPG de cómo nació la iniciativa de pedir la sede y, de ser electos, qué implica para el país albergar un evento de este calibre. En cuanto a las expectativas de ganar, Bukele se muestra muy positivo.

¿Cómo nació la idea de solicitar la sede de la Copa Mundial de Playa?

Esto nace del sentimiento de la misma población. Todos el sabemos el reconocimiento y posicionamiento que se han ganado por sus méritos los "guerreros de playa" y esto nace de la construcción del Plan Cuscatlán que contempla el desarrollo competitivo y recreativo del deporte de nuestro país. Desde Semana Santa de este año nosotros comenzamos una conversación directa con Beach Soccer con la intención de hacer alianzas y acuerdos con el fin de acrecentar y llevar el fútbol playa a los mejores niveles.

Nosotros pedimos la sede de los Juegos Mundiales de Playa (realizados el pasado agosto) y al pedir esa sede la relación comenzó a crecer (con Beach Soccer). La sede se comenzó a pedir mucho antes de que fuera la eliminatoria al Mundial en México. Nos reunimos con los "cangrejitos playeros", hicimos todo ese recorrido y quedamos segundos y Josep Ponset (director de competiciones) de Beach Soccer me dice: "hasta el 30 de agosto se van a estar recibiendo las solicitudes de la Copa del Mundo para 2021, sería bueno, no sé si lo has contemplado, de ser sede para ese mundial, creo que El Salvador tiene el potencial para serlo".

De una de mis tantas reuniones con la FESFUT que hemos tenido en privado yo fui con un planteamiento hacia Hugo Carrillo (presidente) y uno de ellos fue el fútbol playa. Le conté que teníamos la intención de invertir en el fútbol playa como país, entonces en ese momento le dije: "Pidamos la Copa del Mundo de fútbol playa", claro está, previo ya habíamos conversado con el Presidente de la República porque necesito el aval de él para que se dé y me dijo (Carrillo): "Perfecto, nosotros estábamos considerándolo también pedirlo", yo le dije: "Luz verde, que el Estado te va a respaldar en lo que necesite, a nosotros nos interesa". Y así fue como se empezaron los trámites correspondientes para poder pedir la solicitud.

La FIFA colocó la primera carta de intención en julio y la segunda el 30 de agosto. Nosotros empezamos los trámites, la FESFUT, que nos representa a nivel institucional, presentaron la notificación y nosotros empezamos a presentar todos los documentos con la firma del Presidente de la República, donde están todos los respaldos. Son nueve documentos donde el mismo Presidente respalda la petición de la sede de la Copa del Mundo. (El anuncio de ser candidato a sede) Me toma por sorpresa... pero nos dijeron lo vamos a notificar cuando se haga oficial, pero ya vimos en la mañana (ayer) que El Salvador era candidato a sede.

¿Qué implica todo esto para el deporte nacional?

Es la visión que queremos dar. Yo he pasado por todos los sectores y es la primera vez que veo un compromiso real por parte de un gobierno, en este caso de Nayib (Bukele), y nosotros queremos hacer que nuestro país se potencialice a nivel internacional por muchas cosas en las que somos buenos y no por aquellos detalles que ya se están corrigiendo.

Tenemos un talento futbolístico y hay que explotarlo, como el fútbol playa, tenemos una de las aficiones más grandes del mundo. Si ves los escenarios deportivos, no tienen la capacidad ni el tamaño de lo que hicimos en CIFCO, entonces tenemos las condiciones, un buen equipo que la FIFA lo pide, buena infraestructura deportiva que estamos dispuestos a acondicionarla si es necesario para albergar la mejor Copa del Mundo, tenemos respaldo con un presidente comprometido… tenemos todo para hacerlo, por eso es que lo hicimos (pedir la sede).

¿Cuánto sería el costo de ser electos como sede?

Dependerá de la inversión final de lo que se haga 2.5 o 3 millones de dólares, pero no se utilizará todo necesariamente.

¿De dónde saldría ese dinero?

En el momento que la tengamos (la sede) hay un dinero que puede ser destinado del mismo manejo de Casa Presidencial para hacerlo, puede ser un punto; lo segundo, dependiendo de la responsabilidad que adquiera el gobierno y la FESFUT, de los patrocinadores. Sabemos que el INDES es un instituto que depende directamente de Casa Presidencial. También (el dinero puede provenir) del mismo presupuesto general de la nación, hay varios puntos de donde se puede facilitar, la misma empresa privada puede ser partícipe de eso. El monto para la calidad y el desarrollo de lo que se puede dar no es un monto exagerado, exorbitante, incluso ya tuvimos una muestra, el instituto armó un evento que costaba 250 mil dólares y arrojó 95 mil dólares de ganancia.

¿El gobierno trabajaría a la par de la FESFUT?

Tiene que hacerlo, porque la FESFUT es el organismo internacional que nos representa, eso no lo podemos obviar.

¿Cuáles serían las posibles sedes?

No está contemplado todavía, depende de las condiciones. Los compromisos, para ser tomados en cuenta (por la FIFA), son la responsabilidad de la logística habitacional, (que haya un) deseo de respaldo (del Estado) en la organización. Sabemos que son 16 equipos los que participan (en la Copa Mundial), pero no lo vemos complicado en ninguno de los aspectos para poder albergarla.

El anuncio fue una sorpresa, hay mucha ansiedad por conocer detalles.

La gente debe tener un poco de paciencia. Lo hicimos público porque la FIFA lo hizo, pero los documentos fueron enviados desde julio y no lo habíamos hecho público por la misma responsabilidad de llevar las cosas ordenadas. Yo sé que hay ansiedad y eso te lleva a cuestionar un montón de cosas, pero sería irresponsable de mi parte responderte haremos todo así de esta forma, porque tenemos que ganar (la sede). Ahora lo bueno es que hay un gobierno responsable de todo esto y hay un INDES que ha demostrado que el deporte es prioridad en este gobierno y que lo estamos trabajando profesionalmente.

¿Cuándo se anuncia el ganador de la sede?

Se anunciará entre el 23 y 24 de octubre. Competimos contra Rusia y Chile, pero te voy a decir un detonante supremamente importante que es lo que nos alienta y es que un evento como el que hicimos (Juegos Mundiales de Playa) nos da un plus gigante a nivel mundial de que El Salvador tiene las condiciones idóneas para poder albergar una Copa del Mundo. Fueron 12 equipos esa vez, en la Copa del Mundo son 16.

¿Se evaluará los estadios de fútbol playa en Ilopango y la Costa del Sol?

Tenemos que ir con paciencia. Lo que no hemos visto en 15 años no podemos ver que se arregle de la noche a la mañana, lo que si hay un verdadero compromiso de que las cosas van a cambiar y que sí se va arreglar.

Si nosotros logramos potencializar el fútbol playa como el INDES tiene la visión de quererlo hacer, tanto en masculino como en femenino, los escenarios van a tener vida. El problema es que los escenarios se hicieron sin tener la estructura adecuada, y hablo de estructura deportiva. Entonces hoy tenemos elefantes blancos que no tienen la motivación, es por eso que el INDES le ha solicitado a la FESFUT ser los organizadores oficiales de la Liga Profesional de Fútbol Playa, tanto en femenino como en masculino para darle realce a los atletas, darle equidad de género tanto al masculino como al femenino.

Hay que utilizar las instalaciones que ya tenemos y devolver la fiesta deportiva a todos esos espacios. Si todo eso está creciendo, ¿por qué no construir un estadio más grande si vamos a tener eventos internacionales para albergar? No podemos construir un escenario muy grande si no tenemos esto que estamos creando ahorita. Hemos demostrado que somos capaces de albergar y desarrollar un torneo de altura.

¿Qué tanta participación espera de la FESFUT?

La FESFUT es el ente regulador, debería involucrarse de lleno, son los que conocen su rama deportiva. Siempre lo he dicho, cada federación es líder de su deporte y deberían colocarse de lleno en el desarrollo y la formación del evento en la parte competitiva. Hay una relación de respeto mutuo entre las instituciones.