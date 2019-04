Wrestlemania 35, el Super Bowl de la lucha libre, es hoy

Como cada año, la empresa WWE tira la casa por la ventana con la edición 35 de Wrestlemania, el evento más importante de la lucha libre a nivel mundial y que comenzará a las 5:00 p.m. de El Salvador.

Por primera vez, esta cartelera luchística tendrá una pelea femenina como el plato fuerte. La desafiante Ronda Rousey, "The Man" Becky Lynch y Charlotte Flair (hija de una de las leyendas de este deporte entretenimiento) pelearán en un combate "Winner Takes All", donde los dos campeonatos femeniles estarán en juego.

MIRÁ el kick-off (peleas de antesala) acá:

Así calentaron la previa: esposadas y rompiendo vidrios de patrullas.

El evento también tendrá la lucha por el título Universal masculino, que actualmente ostenta el ex-UFC Brock Lesnar, quien será desafiado por Seth Rollins.

Otras peleas que marcarán la noche son la de Batista (quien estaría antesu última lucha en WWE) y Triple H, quien en caso de perder tendrá que retirarse de la lucha libre. Asimismo, Randy Orton enfrentará al habilidoso AJ Styles, mientras que el exmedallista olímpico Kurt Angle despedirá su extensa carrera contra Baron Corbin, una de las nuevas caras.

Habrá varios títulos en juego, como el de Estados Unidos, el Intercontinental, así como el peso Crucero. En la rama femenina también habrá defensa de los cinturones de parejas, lo mismo que en masculino.

También se esperan las dos batallas reales, tanto a nivel de féminas como la ya tradicional Andre The Giant. Ambas serán los eventos de kick-off o antesala, junto a la lucha por el título Crucero.

La principal incógnita de cara a este Wrestlemania será si The Undertaker, uno de los luchadores más reconocidos y una de las leyendas de la WWE, tendrá alguna aparición. Lo mismo aplica con John Cena, de las figuras más carismáticas en el entretenimiento deportivo.

Esta es la cartelera completa de Wrestlemania, en donde también habrá momento de homenaje a las nuevas estrellas del Salón de la Fama:

CARTELERA PRINCIPAL:

Winner Takes All Match por el Campeonato Femenino de Raw y el Campeonato Femenino de SmackDown: Ronda Rousey (c-Raw) vs. Charlotte Flair (c-SmackDown) vs. Becky Lynch. Por primera vez, las féminas estelarizarán la velada.

Campeonato Universal de la WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Seth Rollins.

No Holds Barred Match: Triple H vs. Batista. Si Batista gana, Triple H se retirará de la lucha libre.

Kurt Angle vs. Baron Corbin. Será la lucha de despedida de Angle.

Falls Count Anywhere Match: Shane McMahon vs. The Miz.

AJ Styles vs. Randy Orton.

Campeonato de los Estados Unidos: Samoa Joe (c) vs. Rey Mysterio.

Campeonato Intercontinental: Bobby Lashley (c) (con Lio Rush) vs. Finn Bálor.

Roman Reigns vs. Drew McIntyre.

Campeonato Femenino en Parejas de la WWE: The Boss 'n' Hug Connection (Bayley & Sasha Banks) (c) vs. The IIconics (Billie Kay & Peyton Royce) vs. Beth Phoenix & Natalya vs. Nia Jax & Tamina.

Campeonato de la WWE: Daniel Bryan (c) (con Rowan) vs. Kofi Kingston (sin Big E y Xavier Woods)

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) (c) vs. Aleister Black & Ricochet vs. The Bar (Cesaro & Sheamus) vs. Shinsuke Nakamura & Rusev (con Lana).

Campeonato en Parejas de Raw: The Revival (Dash Wilder & Scott Dawson) (c) vs. Curt Hawkins & Zack Ryder.

KICK-OFF:

FINALIZADA, Kick-Off: Campeonato Peso Crucero de la WWE: Buddy Murphy (c) pierde el título ante Tony Nese.

Kick-Off: André the Giant Memorial Battle Royal: Braun Strowman vs. Colin Jost vs. Michael Che vs. Andrade vs. Apollo Crews vs. Titus O'Neil vs. Tyler Breeze vs. Jinder Mahal vs. No Way Jose vs. Bobby Roode vs. Chad Gable vs. Kalisto vs. Gran Metalik vs. Lince Dorado vs. Bo Dallas vs. Curtis Axel vs. Heath Slater vs. Rhyno vs. Viktor vs. Konnor vs. Ali vs. Shelton Benjamin vs. Luke Gallows vs. Karl Anderson vs. Matt Hardy vs. Jeff Hardy vs. Otis vs. Tucker vs. EC3 vs. luchadores sorpresa.

FINALIZADA, Kick-Off: WrestleMania Women's Battle Royal: Carmella vence a Asuka vs. Naomi vs. Lana vs. Mandy Rose vs. Sonya Deville vs. Nikki Cross vs. Dana Brooke vs. Ruby Riott vs. Liv Morgan vs. Sarah Logan vs. Zelina Vega vs. Mickie James vs. Lacey Evans vs. luchadoras sorpresa.