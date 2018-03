Wayne Rooney pone fin a su historia en el Manchester United

Después de 13 años en el Manchester United, el astro Wayne Rooney regresará al Everton, equipo en el que debutó en la Liga inglesa de fútbol a los 16 años, confirmó hoy el club inglés.

A los 31 años y después de convertirse en el máximo goleador de la historia del Manchester United, Rooney dejará el conjunto que dirige el portugués Jose Mourinho para unirse al Everton, equipo en el que jugó 77 partidos y anotó 17 goles entre 2002 y 2004.

El Everton anunció que Rooney selló un contrato por dos temporadas, aunque no reveló el monto. "Como había dicho en los últimos años, si dejaba el Manchester United, sólo iba a jugar en el Everton", remarcó Rooney, que deja los "red devils" después de haber convertido 253 goles en 559 partidos.

"Lo que decía era en serio. Soy fiel a eso. Si me iba del United, no quería jugar para otro club en Inglaterra que no fuera el Everton", completó el astro inglés.

En sus 13 años con el United, Rooney celebró cinco títulos de Liga inglesa, una Champions League, un Mundial de Clubes y una Liga Europa. Además, festejó una Copa de Inglaterra y tres Copas de la Liga.

Sin embargo, en la última temporada había perdido la confianza de su entrenador, el portugués Jose Mourinho, que lo utilizó poco en los encuentros finales. En toda la campaña, Rooney jugó apenas 25 partidos, con cinco tantos.

"Nunca es fácil ver a un gran futbolista jugando menos minutos de los que él quisiera", reconoció Mourinho en la web del United. "Yo no podía cortarle su camino cuando pidió volver al Everton", añadió el portugués.