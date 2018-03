WWE: Mirá la increíble transformación de “Big Show”

El famoso "Big Show" no se ve tan grande como antes. El gran campeón de la WWE ha bajado 70 libras después de reformar su rutina de entrenamiento y la dieta, según una reciente entrevista que le hizo WWE.com.A lo largo de su carrera en la lucha libre, en la que ha sido llamado "el atleta más grande del mundo", dejó de pesar las 400 libras a las que nos tenía acostumbrado en los años 90."No se hace la transformación sin un compromiso serio para cambiar 40 años de una dieta inadecuada y la formación inadecuada", dijo a WWE.com. "Yo quería hacer un cambio y me dieron el tiempo y la oportunidad de hacer un cambio, por lo que aproveché de ella", agregó.Con la ayuda de Dodd Romero, un entrenador de varias celebridades y atletas profesionales, el campeón de lucha comenzó a desafiar a su cuerpo con la natación, el ciclismo y el entrenamiento con pesas. Además, cambió su dieta y esto hizo el cambio en su día a día."Es curioso, solía pedir que los individuos que estaban en forma todo el tiempo como Triple H y les decía que qué hacían para estar así. Luego fui investigando y me di cuenta que no todo se adapta a tu cuerpo", concluyó Big Show.