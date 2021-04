Víctor Salazar: "Contento de esta hazaña" 

El pitcher venezolano Víctor Salazar entró a la historia en el béisbol salvadoreño al firmar un “no hit no run” (juego sin hit ni carreras) el pasado sábado para la novena de Halcones que ganó el duelo a las Águilas por 9-0.



Salazar se mostró emocionado por la proeza. “Estoy contento de lograr una hazaña que hace muchos años no se alcanzaba aquí en el país. Como siempre le doy gracias al staff y a los demás compañeros que también forman parten en la gran hazaña en el juego”.

¡Felicitamos al lanzador Víctor Salazar, de #Halcones, por su No Hit No Run de este sábado. Una gran joya de pitcheo que entró a los libros históricos de la LNB! pic.twitter.com/Ol6EGyGCgT — LNBSV (@LNB_SV) April 18, 2021

El derecho de 28 años de la ciudad de Puerto Cabello, Venezuela, dijo que no se había percatado que el sábado hizo historia en el béisbol nacional.



“Sinceramente no me había percatado de la situación del juego. Mi primera intención es que el equipo gane y, por supuesto, que te hagan el menor daño posible. En el séptimo inning llegó Ricardo, el otro extranjero y me dice ‘mano, estás tirando juego sin hit, aprieta’... y bueno, ya uno en ese momento empieza a apretar, a forzar más los outs y tratar de pichar un poco mejor”, explicó el jugador.



SERENO

El pitcher de Halcones habló de la concentración que necesita un pitcher para realizar un juego sin hit ni carreras.



“Ya cuando me dijeron de la situación, durante el séptimo inning, quizás me puse un poco nervioso, porque no es fácil lograrlo, pero me concentré en poner más agresivo mi cuerpo y tratar de tirar más mi pitcheo y tirarlo con confianza y gracias a Dios se dieron los resultados”, dijo el pelotero de Halcones.



La celebración fue doble, ya que con el triunfo la novena de Halcones se iguala en la primera posición con la UTEC con 9 triunfos y 7 derrotas; mientras Santa Tecla y Shopping Center les siguen a dos juegos de distancia en la tabla de posiciones.



“Hemos tenido nuestras altas y bajas, pero ahora creemos que estamos en un buen camino. Ya tenemos un par de victorias consecutivas y estamos bien posicionados actualmente, tenemos que salir adelante y seguir haciendo nuestro trabajo y sacar a relucir todo lo que hemos aprendido en los entrenos”, manifestó Salazar.



“El primer objetivo es tratar de meternos a la final, y al llegar ahí nos enfocaremos en nuestro segundo objetivo: obtener el campeonato”, agregó.



Previo a la hazaña de Salazar, se registró una en 2014 con Jairo Aparicio, becario de FESA y lanzador de Didelco.