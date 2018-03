Viaje de presidente de INDES a Bahamas se pagó con fondos para selección playera

La misión que llevó al presidente del INDES, Jorge Quezada, a Nassau, Bahamas, al Premundial de Beach Soccer de la CONCACAF, del 19 al 27 de febrero de 2017, fue pagada con los mismos fondos que el Instituto Nacional de los Deportes entrega a la Federación Salvadoreña de Fútbol para que los invierta en la preparación de la selección de balompié playero.Consultado en Bahamas sobre su presencia en la delegación, hace un mes, Quezada sostuvo que había viajado por invitación de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT). Y en efecto, un informe que la Oficina de Acceso a la Información del INDES entregó a esta redacción confirma que fue la Federación, a través de su unidad financiera, la que canceló los $945 dólares del boleto así como $1 mil 200 dólares en concepto de alojamiento para un total de $2 mil 170 dólares.Si bien el dinero salió de la Federación, esta sostuvo por escrito, a través de su secretario general, Luis Pérez Guerrero, que "no está facultada para exigirle al profesor (...) Quezada la presentación de un informe, en vista de que como Entidad (sic) deportiva no le asignó fondos". Así reza una carta que Pérez le giró a la oficial de información del INDES, el pasado 7 de marzo.A lo que el secretario general se refería es a que el dinero usado para costear esos conceptos es el mismo que el Estado, a través del INDES, les entrega anualmente para la selección playera. "En el mismo convenio firmado entre FESFUT e INDES sobre la selección de fútbol playa se detalla que personeros del Instituto pueden acompañar a la delegación", sostuvo Pérez Guerrero en conversación telefónica con esta redacción.Otra fuente federativa que pidió reserva sostuvo, sobre este respecto, que desafortunadamente el INDES no ha erogado un centavo a la FESFUT en lo que va de 2017, y que los costos del titular de la autónoma finalmente debieron ser cubiertos a través de cuentas privadas, a la espera que el Instituto cumpla con un primer abono de la selección playera para poder cubrir ese gasto.Aunque el convenio a través del cual el Gobierno se compromete a incentivar a los seleccionados playeros abre la puerta para acompañar a la delegación, hay una ambiguedad sobre quien debe financiar esos viajes. Sólo así se explica que, pese a que la FESFUT cargó con los costos recurriendo a esa partida, el comité ejecutivo del INDES haya autorizado viáticos y gastos de viaje para su presidente."Se acuerda autorizar gastos de transporte aéreo correspondientes para la Presidencia, los gastos de viaje y viáticos que correspondan y que se establecen en el Reglamento General de viáticos", se lee al respecto en el punto 17.4 de la sesión celebrada el 17 de enero de 2017.Consultado al respecto, Quezada sostuvo que "cuando surgen este tipo de viajes a veces se hacen trámites de erogaciones de fondos, pero cuando el organismo lo invita a uno, esos fondos no salen". Luego, garantizó: "No me han entregado nada de dinero a mí".Esa afirmación es respaldada por el gerente financiero del Instituto, Marcos Menjívar, quien reconoció a la oficial de información no contar con copia "del costo de boletos aéreos pagado por INDES u otra institución, ni costo de hospedaje y alimentación en Bahamas"."Supervisar el desempeño de la selección, inspeccionar las condiciones de alojamiento y escenarios" fueron dos de los cuatro objetivos que habrían llevado al presidente del INDES, Jorge Quezada, a Bahamas, a presenciar el Premundial de Bahamas, del 19 al 27 de febrero.Así consta en su reporte, que le fue presentado a esta redacción por la oficina de acceso a la información pública del INDES, el 14 de marzo. El lector puede leer adjunto a esta nota, en formato pdf, este documento, que consta de 12 páginas y 20 fotos, 10 de ellas de Quezada con los jugadores.Aquí podés ver el informe que la presidencia del INDES brindó después del viaje a Bahamas:

El tercer objetivo de la misión habría sido "respaldar a la delegación salvadoreña (...) brindando el debido acompañamiento por parte de la máxima autoridad del ente rector del deporte nacional".Finalmente, asegura que viajó para "respaldar a la FESFUT para que El Salvador se convierta en sede del Mundial de Fútbol Playa"; esta gestión se habría hecho el 22 de marzo, junto al titular de la FESFUT y miembro del comité ejecutivo de la CONCACAF, Jorge Rajo, aunque no mencionaron su interés por la organización de un año en particular.El Salvador ya albergó el Premundial de fútbol playa en 2015.