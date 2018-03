Venezuela ganó la serie de Copa Davis a El Salvador

El Salvador se quedó fuera de la final de la Zona II de América al perder la serie ante Venezuela por 3-2, ayer en Miami, Estados Unidos. Ahora, el conjunto sudamericano jugará la final ante Barbados entre el 15 y el 17 de septiembre.

El viernes de la semana pasada, El Salvador comenzó ganando la serie cuando Marcelo Arévalo venció 6-2, 6-7 (4), 6-3 y 6-2 a Jesús Bandres, pero Ricardo Rodríguez emparejó las cosas al ganar al nacional Alberto Alvado 6-3, 6-1 y 6-1.

El juego de dobles, el sábado, fue el más intenso para los hermanos Arévalo, Marcelo y Rafael. Después de 4:06 horas, Luis Martínez y Jordi Muñoz ganaron 6-7 (7), 7-5, 4-6, 7-5, 6-4 y le daba a Venezuela una ventaja de 2-1.

Ayer, en el cuarto partido de la serie, Marcelo no tuvo piedad y en 1:55 horas despachó a Rodríguez con parciales de 6-2, 6-2 y 6-3, dejando la serie empatada y se definiría en el quinto juego.

Ya en esa instancia, fue el turno de Rafael quien salió a escena. Ahí el esperaba Martínez, quien demostró un buen nivel de juego ante el salvadoreño, que se retiró al inicio del tercer set, después de perder los dos primeros por 6-1 y 6-1.

“Muy contento por el partido, jugué bien, entré a la cancha decidido a lo que iba a hacer. Una de las claves siempre es el orgullo, uno lo hace por su país, Copa Davis siempre es especial”, declaró Marcelo tras el partido número cuatro ante Rodríguez.

Por su parte, el tenista venezolano lamentó la forma en la que perdió, dándole crédito también al buen nivel físico desplegado por Marcelo en el juego.

“Planteamos un partido que no supe ejecutar, por momentos estuve incómodo, no veía claro cómo debía jugar. No hay excusas, hoy (ayer) he perdido. El resultado es claro”, declaró Rodríguez.