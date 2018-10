Uriel Canjura sumó otra victoria en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Uriel Canjura, abanderado nacional de El Salvador, sumó su segunda victoria en la fase de grupos del bádminton en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

El seleccionado nacional venció a Kettiya Keoxay, de la República de Laos, con parciales 21-9 y 21-15, triunfo que adquirió mayor mérito por conseguirlo con una molestia muscular en el hombro.

Canjura solventó el debut el domingo con un triunfo de 2-0 ante el argentino Mateo Delmastro y su último rival en el grupo C será Nhat Nguyen, de Irlanda, número tres del ránking mundial y el rival más duro en este grupo, según declaró el jugador al Comité Olímpico de El Salvador (COES).

El duelo contra el irlandés está previsto para este martes por la mañana y se jugará la clasificación a cuartos de final.

TIENE MOLESTIAS EN EL HOMBRO

Según datos del Comité Olímpico de El Salvador, Canjura jugó con una molestia en el brazo en este segundo partido.

“Me dolía demasiado el brazo y tuve que utilizar un spray porque no aguantaba el dolor. Pero igual mantuvimos la concentración, la consistencia y al final creo que eso hizo la diferencia”, mencionó el atleta.

René Madrid, entrenador de Canjura, explicó que la molestia no ponía en riesgo la participación del atleta en la segunda jornada de la modalidad por equipos.



“Hasta ahorita se han cumplido los objetivos solo falta clasificarse a cuartos de final. Pasamos donde el médico de la Villa, no estaba, y lo hemos tenido a puro hielo”, mencionó.

El atleta mostró disposición para hacerle frete a los retos en Buenos Aires. “Espero que esta molestia no afecte mi participación en la ronda por equipos porque todos queremos ganar eso y ojalá que no me lo pierda”, sostuvo.