Undertaker anuncia su retiro de la WWE

Una de las más grandes leyendas de la WWE se retira. El anuncio fue inminente y el Undertaker y su larga trayectoria dicen adiós a las luchas con un legado que marcará un antes y un después en el mundo del entretenimiento.



Mark William Calaway lo ha contado en el quinto capítulo de "The Last Ride" (en claro homenaje a "The Last Dance" de Michael Jordan), la serie documental que la WWE está emitiendo alrededor de una de las figuras más relevantes de la historia de este deporte-espectáculo.



"No tengo ningún deseo de regresar al ring. Fue un bonito momento y si alguna vez hubo un final perfecto para una carrera, era ese", señala el "Enterrador" en el citado episodio sobre su combate final con AJ Styles, que se grabó el pasado mes de abril.



No es la primera vez que el luchador texano anuncia que colgará su gabardina de cuero y su sombrero, dos de las señas de identidad de su aspecto más reconocibles.



En 2017, ya afirmó que no iba a volver a luchar y, de hecho, llegó a despedirse en el ring en una multitudinaria velada en el Citrus Bowl de Orlando, aunque finalmente tuvo unas cuantas apariciones más.



El que fuera el hombre que enterró a Hulk Hogan en 1991 como campeón de la WWF (actual WWE), que en España se conoció como 'Pressing Catch', se fue convirtiendo poco a poco en uno de los más representativos y queridos por la afición, pese a que la trama e historia de su personaje era claramente oscuro y partía como uno de los villanos del teatro que rodea a este particular deporte.



The Undertaker afirmó durante el final del documental que "ya no tiene nada más que lograr, puedo hacer más bien fuera del ring que dentro". Ahora está por ver si realmente se retira, ya que no es el primer amago de abandonar la WWE, como sucedió en 2017.



ADIÓS AGRIDULCE

Y es que el combate entre el Enterrador y Roman Reigns en Wrestlemania 2017 estaba llamado a ser la despedida del primera. Su reacción al acabar la pelea era una oportunidad demasiada buena como para que fuese casualidad, y además ya se sabía por aquel entonces que su estado físico se había mermado bastante durante los últimos años.



Puede decirse que todo estaba en su lugar para un adiós por la puerta grande, pero el combate no estuvo a la altura. El propio Mark Calaway, nombre en la vida real del Enterrador, lo reconoce, pero lo que parecía una espinita clavada no tardará en convertirse en algo recurrente que no deja de comerle por dentro y al mismo tiempo da pie a que su legado va deteriorándose.



Detrás queda un álbum de recuerdos con el que todos los amantes de la lucha libre seguirán recordando al Undertaker, uno de los grandes de la historia de la WWE. Los próximos días serán claves para conocer lo que tendrá que decir sobre su adiós.