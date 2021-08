Una dedicatoria muy especial por parte de Aceituno

Uno de los momentos más tristes en la vida de Herbert Aceituno fue perder a su padre en 2020 a causa del covid.



Sin embargo, para el atleta eso se convirtió en una motivación extra para conseguir mejores cosas en el deporte .



Desde entonces, y con los Paralímpicos en la mente, dijo que ese sería uno de los motores para subirse al podio.



Luego de ganar su clasificación a los Juegos de Tokio 2020 Aceituno fue muy claro: “La verdad es que contentísimo, no hay palabras, le doy gracias a Dios… es lo principal que tenía en mente (clasificación) y también poder ratificarle a mi padre, porque sí le he cumplido, le he cumplido al país que ha estado pendiente de mi persona” .



Ahora que ha cumplido a su padre, Hebert no solo salió con esa satisfacción personal, sino que la comparte con todos.