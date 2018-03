Un periodista era el ladrón de la camisa de Tom Brady

HOUSTON, EUA. La camiseta de Tom Brady que desapareció la noche en la que ganó el Superbowl de la liga de fútbol americano ha aparecido en México, aseguró hoy la Policía de Houston.

El jefe Art Acevedo aseguró estar "orgulloso" de que sus agentes pudieran rastrear la prenda hasta el país vecino y recuperarla "con ayuda del FBI y de las autoridades mexicanas".

La liga estadounidense de fútbol americano (NFL) confirmó también el hallazgo y reveló que la camiseta estaba en poder de un representante de los medios internacionales que estaba acreditado para el Superbowl.

No se dieron más detalles y la NFL remitió al FBI a causa de las investigaciones en curso.

Brady, gran estrella de los New England Patriots, denunció la desaparición en el vestuario de la camiseta con la que jugó la final, algo que los anfitriones del partido no quisieron dejar pasar.

La Policía de Houston, apoyada también por la NFL, lanzó una exhaustiva investigación.

