UFC: La foto más comprometedora de Arianny Celeste, la chica del ring

Si eres fan de la Ultimate Fighting Championship (UFC) también lo eres sin duda de Arianny Celeste, la sensual chica del ring que tiene locos a varios peleadores y fanáticos de las artes marciales mixtas.

Celeste es famosa por ser modelo y musa de la UFC pero durante sus más recientes vacaciones tuvo un descuido y sus fans estallaron con esta foto:

Arianny Celeste Goes Topless in Tulum (PHOTO GALLERY): Arianny Celeste is vacationing in Mexico ... and it looks like tops are optional at… pic.twitter.com/l5zdpUh0yv