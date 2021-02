Todo lo que tienes que saber de Tom Brady previo al Super Bowl LV

Tom Brady es celoso en ventilar su vida privada, pero sus 21 años de carrera exitosa hablan por él y destapan muchos datos de su intimidad. Y es que antes de hablar de las estadísticas del próximo Super Bowl LV entre los Buccaneers vs Chiefs, es bueno tomar en cuenta quién es él. Con 43 años encima, el californiano de 1.93 de estatura vuelve a ser protagonista de un megaevento visto en todo el mundo que se juega en Raymond James Stadium de Tampa.

Ganador de seis anillos con los Patriots y otro por disputar en este cierre de temporada con los Tampa Bay Buccaneers , hace de Tom Brady el quarterback con los mejores récords en la NFL.

Nacimiento de Tom Brady, edad, estudios e inicios de la NFL

Su llegada a los New England Patriots no fue por la puerta grande y el éxito que hoy tiene se lo debe gracias a su trabajo y dedicación en cada uno de los entrenamientos. Conoce un poco de la vida del quarterback con más touchdowns en la liga.

Fue bautizado con el nombre de Thomas Edward Patrick Brady, nació en San Mateo, California, Estados Unidos, el 3 de agosto de 1977, actualmente tiene 41 años. En los años 80 solía asistir a los partidos de los San Francisco 49ers, donde se volvió fanático del quarterback Joe Montana. En más de una ocasión Brady mencionó que Montana fue su inspiración y uno de sus ídolos.

En sus primeros años de universitario, Brady fue reclutado por el equipo Montreal Express de las ligas menores de baseball; sin embargo, siempre tenía en la cabeza cumplir su sueño de pequeño: ser un jugador de la NFL. Es por ello que decide ingresas a la Universidad de Michigan en busca de una oportunidad.

Tom Brady acudió a la Universidad de Michigan entre 1996 y 1999. En ese periodo jugó solo 29 partidos y nunca superó las 2 mil 500 yardas en alguna temporada. En 2000 fue declarado elegible para la NFL, pero con un reporte poco favorable, pues los especialistas lo describían como un jugador con “poca movilidad, de pobre complexión atlética y brazo débil e incapaz de lanzar grandes distancias”, entre otras cosas negativas.

En el Draft (evento en el que lo clubes seleccionan a los mejores jugadores de las universidades) del año 2000 fue elegido por Robert Kraft y Bill Belichick en el puesto 199; es decir, 198 jugadores fueron elegidos antes que él. Pese a que en el día de la prueba hizo 5.28 segundos en la carrera de 40 yardas (considerada la peor marca entre todos los QB activos actualmente en la NFL) y 7.20 segundos en la prueba de habilidad para librar tres conos.

Fue suplente en su primer año con los patriotas de Nueva Inglaterra. En los entrenamientos no convencía a los entrenadores ofensivos, pero la paciencia fue su virtud. Empezó la temporada lejos de la titularidad, pero empezó a escalar posiciones en la Depth chart, empezando desde la cuarta posición de quarterback, detrás del titular Drew Bledsoe, y los suplentes John Friesz y Michael Bishop, alcanzando al final del año la segunda posición.

La siguiente temporada Tom Brady fue promovido a quarterback titular de los Patriots (23 de setiembre de 2001), después de que Drew Bledsoe sufriese una hemorragia interna al ser placado por uno de los linebacker de los New York Jets, durante el encuentro de la segunda semana.

Los Pats llegaron esa temporada al Super Bowl y se enfrentaron a los Rams, Tom Brady lograría ese año su primera gran victoria como titular. Allí empezaría a cambiar su historia, la de los New England Patriots y la de National Football League.

A sus 42 años hizo un anuncio que generó gran tendencia en el mundo. Tom Brady deja los Patriots tras 20 temporadas. Lo sorprendente es que 10 horas después anuncia su llegada los Tampa Bay Buccaneers. ¿Por qué dejó el equipo de Foxborough?

Según indicó el periodista Ian Rapoport, el quarterback firmó un acuerdo de 30 millones de dólares por temporada con los Buccaneers, haciendo entender que su carrera no acabaría vistiendo un solo uniforme.

Brady señaló en sus redes sociales que necesitaba nuevos retos, pero a la par muchos medios internacionales señalaron que una razón puntual pudo ser la lucha de poder, ya que el jugador tenía más control en la formación de la plantilla y también en las decisiones que se tomasen en el campo ante el legendario jefe, Bill Belichik.

El contrato se con los Buccaneers se reveló horas más tarde: $50 millones por 2 temporadas, además incluye $9 millones en incentivos, $4.5 millones por año. El contrato incluye también una prohibición para hacer algún cambio de equipo.

“Cuando los Patriots me eligieron en el 2000 tenía 22 años, pasé toda esa tarde en casa de mis padres en San Mateo, California, cada vez con menos esperanzas de que sonara el teléfono. Ya tarde en la sexta ronda me llamaron, pero ni siquiera fue el coach Bill Belichick el que se comunicó porque para esas rondas te llama algún asistente del equipo y solamente me dijo: ‘Te informo que has sido elegido por los New England Patriots’”, dijo.

“Pasé toda mi vida en San Mateo, con la salvedad de mi tiempo en la Universidad de Michigan jugando. Cuando me dijeron que me habían seleccionado, honestamente no sabía dónde quedaba New England, me pregunté si era una ciudad en realidad o así le decían al equipo”.

“Estoy emocionado, pero estoy más motivado. Muchos jugadores veteranos fueron mentores para mí en los Patriots y ahora quiero hacer eso en Tampa Bay, tengo mucho que demostrarme a mí mismo. No tengo nadie a quién demostrarle nada, solamente a mí y esa es mi mayor exigencia. Si no me atrevo a ir por algo más grande, ¿para qué estoy aquí?”, escribió.

“Mis 20 años en New England serán inolvidables, cuando me tomaron en el 2000 no sabía si siquiera jugaría con ellos. Dos de mis tres hijos nacieron en Boston, mi familia se formó ahí. Hay agradecimiento eterno hacia la familia Kraft (dueños), coaches, compañeros y demás trabajadores en la franquicia. Nunca los olvidaré, pero hoy mi nuevo reto que quiero conquistar se llama Tampa Bay Buccaneers”.

Récords y estadísticas de Tom Brady

Brady acumula marcas personales de todo tipo, especialmente en Playoffs y en Super Bowl.

Victorias en la temporada regular por parte de un QB titular (207)

La mayoría de los pases, la temporada regular y los playoffs (81,431)

La mayoría de pases de touchdown, postemporada incluidos: 590

La mayoría de los touchdowns lanzados a diferentes receptores (71)

Títulos de división (16)

Partidos de playoffs iniciados (39)

Playoff ganados (29)

Pases de touchdown de playoff (73)

Playoff pasando yardas (10,917)

Apariciones en el Super Bowl (9)

Victorias en el Super Bowl (5)

MVP del Super Bowl (4)

Pases de touchdown del Super Bowl (18)

Super Bowl pasando yardas (2,576)