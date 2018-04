Todo listo para el Wrestlemania 34 de la WWE

La edición 34 del Wrestlemania está a un par de horas de dar comienzo y dentro de la agenda de combates se manejan muchos que llaman la atención de los amantes de la WWE.

Para los que no están familiarizados con estas actividades, la organización es parte de la WWE y reúne a las maximas estrellas de sus dos divisiones: RAW y Smackdown.

Se trata de peleas pactadas y donde se compite en diferentes categorías para consagrarse campeones y quedarse con el cinturón de ganadores.

Las peleas estelares están programadas a partir de las 5:00 de la tarde, hora salvadoreña, aunque la previa arranca dos horas antes, a las 3:00.

El evento solo se puede ver de forma completa y en vivo por la plataforma online de la WWE y por FOX Action

A continuación la agenda para el Wrestlemania 34:

Campeonato Universal: Roman Reigns vs. Brock Lesnar

Campeonato Mundial WWE: AJ Styles vs. Shinsule Nakamura

Lucha por contratos: Shane McMahon y Daniel Bryan vs. Kevin Owens y Sami Zayn

Titulos en parejas Smackdown: The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) vs. The New Day (Big E, Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. The Bludgeon Brothers (Erick Rowan y Luke Harper)

Lucha de relevos mixtos: Ronda Rousey / Kurt Angle vs. Stephanie McMahon / Triple H

Título Intercontinental: The Miz vs. Finn Bálor vs. Seth Rollins

Título femenino Smackdown: Asuka vs. Charlotte Flair

Campeonato de parejas RAW: The Bar (Cesaro y Sheamus) vs. Braun Strowman / compañero sorpresa

Lucha fatal de cuatro esquinas por el título de Estados Unidos: Randy Orton vs. Bobby Roode vs. Jinder Mahal vs. Rusev.



Título Femenino RAW: Alexa Bliss vs. Nia Jax