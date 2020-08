Todo listo para el Summerslam de la WWE este domingo

El Summerslam es uno de los eventos más esperados del verano en la WWE y será este domingo con una importante cantidad de peleas ya confirmadas por la organización.

Este es uno de los cuatro eventos grandes de la compañ{ia que deberá modificar su protocolo debido a la pandemia y de nuevo será sin público. Habrán aficionados en directo con el uso de la tecnología, eso sí.

Junto con Royal Rumble, Wrestlemania y Survivor Series, SummerSlam se adapta a la contingencia, y luego de meses de especulaciones, este domingo tendremos acción en la lucha libre.

El combate estelar de Wrestlemania estará a cargo de Randy Orton, quien irá por el título del campeonato de la WWE ante Drew McIntyre, quien logró el cinturón al derrotar a Brock Lesnar en Wrestlemania 36. A finales de julio, Orton aseguró que lo único que faltaba para demostrar que era el máximo competidor de la marca era el campeonato de la WWE.

Por eso, retó al campeón a defender el título en el estelar de SummerSlam, algo que McIntyre no titubeó, y aceptó el desafío estrechando el mano a mano entre ambos. Un imperdible para los fanáticos de la lucha libre, y que también tendrá otros combates que formarán parte de la agenda del evento que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.



Cartelera WWE SummerSlam 2020

Campeonato WWE Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

Campeonato Estados Unidos Apollo Crews (c) vs. MVP

Campeonato Universal Braun Strowman (c) vs. The Fiend Bray Wyatt

Campeonato Femenino RAW Sasha Banks (c) vs. Asuka

Campeonato en Parejas RAW The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Andrade y Angel Garza

Combate sin descalificación Dominik vs. Seth Rollins