Todo listo para el Show Aéreo Ilopango 2019

Los pilotos nacionales y extranjeros que participarán en el Show Aéreo Ilopango 2019 visitaron las instalaciones de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom para dar detalles del evento que se realizará este fin de semana, a beneficio de los pacientes del nosocomio.

Como ya es prácticamente una tradición, los niños de este hospital serán beneficiados con los recursos recaudados por el Show Aéreo, por décimo año consecutivo.

Todo está listo para que este sábado 26 y domingo 27 de enero se lleve a cabo la vigésima segunda edición del Show Aéreo Ilopango 2019. Se realizará en el Aeropuerto Internacional de Ilopango y el evento es considerado el más importante de Centroamérica.

El presidente del Comité Organizador, Eduardo Poma, dijo sentirse contento por llevar acabo la edición número 22 del evento.

"Me siento emocionado. Esta visita al hospital es para nosotros el banderillazo para el comienzo, donde traemos a lo participantes, algunos de ellos entran a la UCI para ver dónde es que nosotros estamos invirtiendo el dinero. En estos 23 años el show se ha vuelto el más importante de Centroamérica y además el show aéreo civil pagado más grande de toda Latinoamérica", dijo Eduardo Poma.

Según el Comité Organizador, se espera que más de cuatro mil salvadoreños acudan a presenciar el show de este año.

NOVEDADES

Este año, el evento tendrá como una de sus novedades la realización de un show aéreo nocturno, a cargo del piloto Matt Younkin y el show de motos Tinco MX, con su motocross.

Los pilotos nacionales que volarán este año son Eduardo Poma, Carlos Dárdano, Rogelio Peña, Tito Gutiérrez, Fernando Viaud, el coronel Salvador Palacios y Leonel Figueroa, además de otros miembros de la Fuerza Aérea Salvadoreña.

"Queremos darle el mejor show para toda nuestra gente, a todos los que nos van a visitar a Ilopango. Habrá un poco de velocidad, ruido, maniobras abruptas y todo eso", dijo el coronel Salvador Palacios, piloto nacional.

Los pilotos extranjeros que vendrán este año son Matt Younkin, Gary Ward, Greg Koontz, Micho Velickovich y Rich's Incredible Pyro.

Greg Koontz es uno de los más antiguos en participar en el Show Aéreo de Ilopango. Tiene 20 años de venir y habló sobre lo que implica para él dicho evento.

"Ahora que venimos a apoyar a los niños del Hospital Bloom es un honor poder ser partícipe del Show, porque es una causa noble para El Salvador. A través de los años he hecho una gran cantidad de amigos, tengo hasta temor de no venir porque van a decir que no quiero venir", desveló Koontz.