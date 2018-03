Thor envió un afectuoso mensaje a Del Potro

El actor australiano Chris Hemsworth, que protagoniza al superhéroe de Marvel Thor, grabó un video con un mensaje para el tenista argentino Juan Martín del Potro en el que pide le devuelva su poderoso martillo.

Del Potro, número 28 del ránking ATP tendrá hoy un duelo ante Rafael Nadal, por las semifinales del US Open y lo compararon con este personaje tras su victoria ante Federer.

El suizo llamó a su rival como "Juan Martín del THORtro", por su fuerte golpe con la raqueta, similar al de un martillo.

El apodo se viralizó que llegó hasta el actor australiano, que dejó este mensaje en las redes sociales: "Creo que tienes algo que me pertenece, amigo. Una vez que finalice el torneo, en el que te está yendo muy bien, lo necesitaré".

"Permítanme que lo guarde un poco más: ciertamente me ayudó contra Roger y lo necesitaré hoy. Gracias Thor!", contestó minutos después Del Potro, también en la red social Twitter.

Please let me keep it a bit longer: it certainly helped me against Roger and I will need it today. Thank you Thor! https://t.co/ZfmtLAr0eb