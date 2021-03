Tenista salvadoreño a punto de cumplir un sueño

Fernando Flores es un joven tenista de 18 años que acaba de ganar una beca en Estados Unidos para seguir jugando tenis y al mismo tiempo estudiar en una universidad de Tennessee. Actualmente, el deportista está en último año del Colegio Salvadoreño Inglés esperando graduarse de dicha institución a finales de mayo del presente año.

El tenis ha estado en la vida de Flores desde una edad temprana y su dedicación por el deporte, más la buena preparación académica, le va a permitir gozar de una oportunidad que no muchas personas tienen en su vida.

“Yo comencé a jugar tenis a los 8 años en el Club Tecleño. Empecé a entrenar y a competir a los 10 años”, explicó Flores.

Ya instalado en el club Tecleño, el joven tenista logró participar y triunfar en torneos nacionales y centroamericanos, posicionándolo como una promesa salvadoreña en dicho deporte. De los 13 a los 17 años, Fernando ganó cuatro campeonatos nacionales, tres competencias CONTECA (Confederación de Tenis de Centroamérica) y una competencia COTECC (Confederación de Tenis de Centroamérica y del Caribe).

Para el chico de 18 años, llegar a jugar tenis en la vida universitaria ha sido una de sus metas por lograr, y precisamente en el último tiempo se preparó no sólo a nivel deportivo, sino que también en lo académico para alcanzar los requisitos que pedían ciertas instituciones.

“Jugar tenis en la universidad siempre ha sido mi objetivo primordial. Hace un año me empecé a asesorar y me hice miembro de una organización llamada “University Sports Program”. Pronto me di cuenta de que debía subir mi “Universal Tenis Rating”, ya que me había bajado por la ausencia de torneos a causa de la pandemia. Fue entonces que me metí a la Liga Salvadoreña de Tenis y en efecto lo logré subir hasta un número que era de gran interés para los entrenadores en Estados Unidos. Por medio de “showcases virtuales” y numerosos correos electrónicos, me puse en contacto con Thiago Lins, el entrenador de Cumberland University. Mi nivel de tenis, combinado con mi GPA de 4.0 y mi resultado de SAT de 1380, me ayudaron a llegar a una beca muy buena con el entrenador Lins”, informó el tenista nacional.

A pesar de que Flores ha logrado lo más difícil para muchos, el cual es llegar a una universidad de este calibre, su meta no termina ahí, ya que quiere mejorar su nivel tenístico para ganar los objetivos que tiene su entrenador Lins.

“En los próximos años mis objetivos serán mejorar mi nivel tenístico, ser un miembro destacado del equipo y posiblemente conseguir algún reconocimiento por parte de la liga de deportes en la que competiré y cumplir todos los objetivos que el entrenador Lins tiene para el equipo (Campeones de la conferencia, #1 de la liga de deportes, mejoras individuales)”, expresó el deportista.

Los sueños de Fernando no sólo abarcan lo regional, sino también llegar a integrar el equipo mayor de El Salvador en la Copa Davis, el cual es el torneo de mayor relevancia a nivel de selecciones en el tenis.

“Jugar la Copa Davis con El Salvador es uno de los objetivos más grandes que tengo y uno al que trabajo muy duro para conseguir. Yo fui miembro 3 años consecutivos de la Copa Davis Junior, en la cual dos veces quedamos de tercero en las eliminatorias regionales. Pasar a la Copa Davis mayor sería algo de lo cual solo he tenido una pequeña prueba, y que definitivamente quiero llegar a jugar”, comentó el joven de 18 años.