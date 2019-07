Tenis y surf debutan con triunfo; tiro sigue de baja

El surf y el tenis iniciaron con triunfo su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, mientras que el tiro deportivo volvió a cerrar otra jornada con las manos vacías.

El surfista Bryan Pérez avanzó a la siguiente ronda al vencer a Santiago Muñoz, de Argentina. El salvadoreño logró un puntaje de 11.80.

En el Complejo Deportivo Punta Roca, Pérez enfrentará este martes en la segunda ronda al brasileño Robson Santos a las 9:20 de la mañana, según el programa de competencias de los Juegos Panamericanos.

También en tenis hubo buenas noticias. El salvadoreño Alberto Alvarado venció a Estefan González, de Guatemala, por 6-1 y 6-4 y superó la primera ronda.

Esta tarde, Alberto Alvarado, en dupla con Luis Miralles, jugará dobles contra los estadounidenses Kevin King y Michael Redlick.

Esta mañana en el Polígono de Tiro de Las Palmas los dos equipos en contienda formados por Ángel Vidal y Ashely Domínguez y Ericka Landaverde y Jorge Pimentel no alcanzaron la final en su prueba, equipo mixto pistola de aire 10 metros.

"A nivel personal, me siento feliz porque tiré lo que hacía en los entrenamientos, hice el trabajo que me correspondía", dijo Landaverde.

Ericka y Pimentel finalizaron en la posición 21 con 731 puntos. La otra pareja nacional en la casilla 23 con 721.

EN BÁDMINTON

Ayer también hubo acción en bádminton. Uriel Canjura perdió su primer partido de la ronda ante 21-19 y 21-11 ante el brasileño Ygor Coelho, primer sembrado del certamen.

"Me sentía emocionado de poder jugar con él. El primer set lo tuve todo el tiempo, pero me faltó más experiencia para cerrarlo de la mejor manera, en el segundo set él me cambió bastante el juego y cuando quise volver a empezar ya me había sacado ventaja", dijo Canjura, que finalizó su paso por Lima.