Surfistas salvadoreños listos para conquistar las olas mexicanas

Bajo un sol radiante y un gran oleaje, la Asociación Salvadoreña de Bodysurf otorgó, ayer, a través del Campeonato Bodysurf El Salvador 2022, las tres plazas para los atletas nacionales que participarán en la XI Edición del Campeonato Internacional, a realizarse el 26 de agosto, en playa Zicatela, Puerto Escondido, México.

Después de una reñida competencia en donde participaron 42 atletas provenientes de Argentina, Perú, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador, los cuscatlecos Jersson Erazo, Pablo Ortiz y Carlos Arenívar lograron conquistar las olas de la Costa del Sol y se agenciaron los tres primeros lugares de la tabla.

En la recta final, Erazo obtuvo una puntuación de 12.83, que le permitió obtener el primer escaño; Ortiz logró el segundo lugar con un puntaje de 11.33 y Arenívar se quedó con la tercera y última plaza al lograr 11.26 de puntuación.

Fernando Menjívar, director general de la asociación y entrenador de la selección, expresó que no es la primera vez que el bodysurf salvadoreño viaja a México, ya que en 2021 también tuvieron la oportunidad de participar.

“El campeonato cuenta con competidores muy fuertes, pero los salvadoreños ya nos hemos enfrentado con ellos. El año pasado obtuvimos buenos resultados en el Campeonato Internacional, y este año esperamos que nuestros atletas estén en el podio o uno de ellos coronándose campeón del evento, que es nuestro objetivo principal”, expresó Menjívar.

El año pasado, durante el campeonato, Erazo y Arenívar fueron los encargados de darle a El Salvador una presea de plata y una de bronce.

“Dios me brindó esta experiencia y yo la estoy aprovechando mucho. Me siento muy feliz y muy emocionado de seguir avanzando; me he venido preparando física y mentalmente, he estado nadando y haciendo físico y me voy a seguir preparando para traer buenos resultados al país”, aseguró Arenívar.

Por su parte, Menjívar agradeció a la Federación Salvadoreña de Surf (Fesasurf), al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y al presidente ad honorem del INDES, Yamil Bukele, por el apoyo brindado en cada competencia que se lleva a cabo.