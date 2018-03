Strippers robaron $3 millones y un reloj al boxeador Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. y su esposa han denunciado que un grupo de strippers y sus acompañantes robaron un reloj del boxeador valorado en 40 mil dólares y el cheque del dinero que ganó en la pelea contra Saúl “Canelo” Álvarez, que asciende a 3 millones de dólares.

Chávez Jr. "celebró" su dura derrota contra "Canelo" con una fiesta privada en su habitación del hotel MGM Grand de Las Vegas acompañado de cuatro mujeres, tal como demuestra el video que acompaña esta nota.

El escándalo saltó cuando trascendió un vídeo del íntimo encuentro del boxeador mexicano con las cuatro jóvenes, pero ahora la polémica ha alcanzado trascendencia policial al publicarse que a Chávez Jr. le robaron durante la fiesta el cheque de 3 millones de dólares de la pelea y un valioso reloj.

La esposa de Chávez, Frida Muñoz, ha denunciado que a su marido le drogaron con algo en su bebida para seducirle y que durante la fiesta le robaron un reloj valorado en 40 mil dólares.

Sean Gibbons, miembro del equipo de Chávez Jr., publicó un tuit con la imagen del supuesto autor del robo.

If any one Know this guy please send me his name @ZanferBox @steveucnlive @FSalazarBoxing @timmyvann @latimes pic.twitter.com/hX3QHq3FPV