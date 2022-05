Steve Kerr explota contra los senadores tras tiroteo en Texas

Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors y una de las voces más respetadas en la NBA, explotó este martes contra los republicanos por rechazar el control de armas de fuego en EE.UU. después del tiroteo en que fueron asesinados en Texas al menos 18 menores y un profesor.



"No voy a hablar de baloncesto hoy (...). Ninguna pregunta de baloncesto importa", empezó Kerr en su rueda de prensa antes del cuarto partido de la final del Oeste que se juega esta noche en Dallas (Texas) entre los Mavericks y los Warriors (0-3).



"Desde que salimos esta mañana del entrenamiento, 14 niños (la cifra de víctimas subió luego a 18) y un profesor fueron asesinados a 400 millas de aquí (644 kilómetros). En los últimos diez días, hemos tenido a ancianos negros asesinados en un supermercado de Búfalo, a feligreses asiáticos asesinados en el sur de California y ahora tenemos a niños asesinados en la escuela", explicó.

Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022



"¿¡Cuándo vamos a hacer algo?!", gritó.



Al borde de las lágrimas y con gesto de rabia en todo momento, Kerr apuntó que está "muy cansado" de presentarse ante los medios para "ofrecer condolencias a las familias devastadas" tras un tiroteo en EE.UU.



"Estoy muy cansado. Disculpen, lo siento. Estoy cansado de los minutos de silencio. Basta", afirmó.



A continuación, Kerr arremetió contra los republicanos en el Senado por estar en contra de un proyecto de ley para reforzar el control de antecedentes a la hora de comprar un arma.



Este propuesta de ley, conocida como HR8, fue aprobada por la Cámara de Representantes en 2021 pero su trámite sigue atascado en el Senado.



"Hay 50 senadores (los republicanos) que rechazan votar la HR8 (...). Hay una razón por la que no votarán: para mantener su poder", dijo.



"Te pregunto a ti, Mitch McConnell (líder republicano en el Senado), y a todos ustedes, senadores que rechazan hacer algo sobre la violencia, los tiroteos en escuelas y supermercados. Les pregunto: ¿Van a poner su propio deseo de poder por delante de las vidas de nuestros niños, ancianos y feligreses? Porque eso es lo que parece", añadió.



Kerr instó a que todo el mundo piense hoy en su propio "hijo, nieto, madre, padre, hermana o hermano".



"¿Cómo te sentirías si esto te pasara a ti hoy?", se preguntó.



"50 senadores en Washington nos tienen como rehenes. ¿Se dan cuenta de que el 90 % de los estadounidenses, más allá de su partido político, quieren antecedentes universales (para comprar armas)?", dijo.



Kerr aludió de esta forma a sondeos como el de la firma Morning Consult y el portal Politico, que en 2021 aseguraron que el 84 % de los estadounidenses (incluyendo el 77 % de los republicanos) apoyan que todas las adquisiciones de armas requieran control de antecedentes.



"Nos tienen como rehenes 50 senadores en Washington que rechazan incluso someter (el proyecto de ley) a voto, pese a lo que los estadounidenses quieren. No lo votarán porque quieren conservar su propio poder. ¡Es patético! Ya he tenido suficiente", cerró con un nuevo grito antes de abandonar la rueda de prensa.