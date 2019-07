Squash y bowling entraron en acción en Panamericanos Lima 2019

El squash salvadoreño abrió su participación en los Juegos Panamericanos de Lima, pero todo apunta a que será una experiencia fugaz luego de la eliminación en la modalidad individual y en dobles para la representación nacional encabezada por Israel Ábrego y Rodrigo Porras.



Ábrego fue el primero en competir y su debut en individual duró 53 minutos luego de perder contra David Franklin Micah, de Bermudas, con parciales de 11-6, 8-11,8-11 y 4-11).



“Me puse ansioso, quizás por el precio de ser el debut. Empecé súper bien y luego me desesperé. Quería terminar los puntos en forma rápida y por eso me equivoqué. Me faltó paciencia para jugar puntos largos. Algo he aprendido para la próxima”, dijo Ábrego al Comité Olímpico de El Salvador (COES).

#Lima2019 | Israel Ábrego y José Andrés López perdieron contra los canadienses Shawn Delierre y Nick Sachvie por 4-11, 11-10 y 1-11, en dobles de #Squash de los #JuegosPanamericanos. Vía: @TeamESA_ pic.twitter.com/bErHgk2LIf — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 25, 2019





Después fue el turno de Rodrigo Porras que enfrentó al guatemalteco Edwin Enríquez. El cuscatleco fue superado con cartones de 3-11, 11-4, 9-11 y 2-11.

TAMPOCO EN DOBLES

La representación del squash nacional cerró el día con el revés en el doble masculino. En 29 minutos de juego, José Andrés López e Israel Ábrego perdieron contra los canadienses Shawn Delierre y Nick Sachvie por 4-11, 11-10 y 1-11.



"Nos tocó un poco duro en la llave, contra Canadá, uno de los más fuertes, pero dejamos todo en la cancha y por lo menos sacamos un set. Creo que hicimos un buen papel y estamos contentos", dijo Andrés López, quien suma su primera participación en la máxima competición continental.



A los squashistas salvadoreños solo les resta la participación por equipos que está programada para el próximo domingo 28 de julio.



EN PLAYA, DERROTAS

Por su parte dos binomios del voleibol de playa salvadoreño sumaron la segunda derrota consecutiva en los Juegos Panamericanos ante Cuba y Argentina que los deja sin margen de error y al borde de la eliminación para la tercera jornada de la fase de grupos.



El primer revés de la jornada lo recibieron David Vargas y Carlos Talavera ante los argentinos Nicolás Capogrosso y Julián Asaad que necesitaron 29 minutos para sellar el triunfo.

#Lima2019 | David Vargas y Carlos Talavera perdieron ante los argentinos Nicolás Capogrosso y Julián Azaad, en la segunda fecha del voleibol de playa de los #JuegosPanamericanos. Vía: @TeamESA_ pic.twitter.com/xKNUn95o1l — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 25, 2019

La pareja suramericana dejó claro su dominio sobre el rectángulo con parciales de 12-21 y 12-21 en otra jornada con temperaturas bajas.



La dupla salvadoreña conformada por María Fernanda Vargas y Kathya Vásquez mejoró su desempeño respecto a su mal debut del miércoles ante Perú. Ayer dieron mejor pelea a las cubanas, Maylen Delís y Leila Martínez, pero de nuevo no les alcanzó para dar la sorpresa en el voleibol de playa femenino.

#Lima2019 | María Fernanda Vargas y Kathya Vásquez, perdieron en tres sets ante las cubanas Maylen Delís y Leila Martínez. #JuegosPanamericanos #VoleibolPlaya Foto: vía @TeamESA_ pic.twitter.com/AD8raVhLCn — EL GRÁFICO (@elgraficionado) July 25, 2019





El binomio Vargas-Vásquez tuvo un buen inicio al ganar el primer set por 21-18, pero en la siguiente manga, las caribeñas sacaron la casta y emparejaron los cartones con un 21-12 y aseguraron su clasificación a la siguiente ronda con un 15-7, luego de dos triunfos seguidos.



Las salvadoreñas cierran la fase de grupo contra Michelle Valiente y Patricia Caballero, de Paraguay, al filo de las 11:10 de la mañana, mientras que David Vargas y "Tato" Talavera enfrentarán a Daynte Stewart y Marlon Phillip, de Trinidad & Tobago a las 9:30 de la mañana.



ÚLTIMOS EN BOWLING

El bowling también entró en acción en la máxima competición continental con la modalidad de dobles en la que Julio Acosta y Luis Bendeck terminaron últimos de un grupo de 16 y con puntaje de 2,145.



Al cierre de la nota, las salvadoreñas Edith Quintanilla y Sandra Quintanilla disputaban la serie de dobles femenino y marchaban en el penúltimo lugar de un grupo de 16 binomios.