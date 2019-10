Sofía Paiz cambió el quetzal por el Azul en tiro con arco

Sofía Paiz decidió tirar sus flechas para El Salvador, tras varios años haciéndolo -y con éxito- para Guatemala.

Ella practica el tiro con arco desde hace siete años, en su país natal, con el que hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barraquilla. Ahí ganó un oro histórico en arco compuesto mixto, junto a Marcelo del Cid.

Pero un año después, Sofía se encuentra en el campo de tiro Jorge Jiménez junto al equipo de tiro con arco salvadoreño.

¿Qué la motivó a cambiarse de bandera y representar -a partir de 2020- a El Salvador?

Lo resumió así: "Fue cuestión de conocer por bastantes años a Roberto (Hernández), inicialmente en 2016 en Guatemala, en una competencia. Tiró increíble y me di cuenta de que era una persona que sabía bastante y que estaba dispuesta a compartir sus conocimientos, poco a poco le fui escribiendo".

Añadió que una vez se puso de acuerdo con el arquero salvadoreño, acudió regularmente al país para aprender del medallista de oro panamericano. Y esto tuvo un efecto.

"En las últimas veces que competía con Guatemala, platicaba más con la gente de El Salvador, porque entrenaba más con ellos... Sentía que no era más de dónde venía, sino donde me sentía más cómoda y el equipo de El Salvador me hizo sentir que era mi equipo y despertó ese deseo de representarlos", explicó la joven flechera.

Eso sí, para defender la Azul y Blanco de forma oficial, debe esperar un año y justo ahora está en ese periodo de transición, por lo que volverá a competir hasta marzo de 2020.

"Pensé que no iba a ser tan bienvenida, al principio, pero han sido grandes personas, me han invitado a turistear por ahí... Me llevo súper bien con el equipo femenino, hay una química súper bonita", contó sobre su recibimiento.